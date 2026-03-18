Casa, giardino e benessere domestico: il modello integrato di Gruppo San Marco

Nel settore dell’home living, la differenza tra un semplice catalogo di prodotti e una proposta realmente efficace spesso sta nella capacità di costruire un sistema coerente.

Nel settore dell’home living, la differenza tra un semplice catalogo di prodotti e una proposta realmente efficace spesso sta nella capacità di costruire un sistema coerente. Non si tratta soltanto di arredare o attrezzare uno spazio, ma di offrire soluzioni che dialoghino tra loro e che accompagnino la vita quotidiana con semplicità e funzionalità.

Gruppo San Marco, azienda italiana specializzata in arredo per interni, soluzioni outdoor, piscine e sistemi per il comfort domestico, si distingue in questo ambito come una delle realtà più autorevoli. Con alle spalle un’esperienza affinata in oltre vent’anni di attività, lavora per rendere più accessibile e organizzata la gestione degli ambienti domestici.

Fondata nel 2003 a Soleto, in provincia di Lecce, l’impresa ha sviluppato una struttura solida nel panorama nazionale dell’e-commerce dedicato alla casa. Il progetto imprenditoriale nasce con un obiettivo preciso: offrire prodotti affidabili e duraturi per diversi contesti abitativi, mantenendo sempre al centro il rapporto tra qualità, servizio e semplicità d’acquisto.

La proposta di Gruppo San Marco si articola infatti attorno a quattro aree principali dell’home living. L’arredamento per interni comprende soluzioni funzionali, pensate per accompagnare la quotidianità: sedie da cucina, tavoli, specchi retroilluminati, poltrone e complementi capaci di adattarsi a contesti abitativi differenti, dall’appartamento cittadino alla casa indipendente.

Parallelamente, grande attenzione viene riservata agli spazi esterni. Sempre più persone, infatti, considerano giardini e terrazze come una vera estensione della casa. Per rispondere a questa esigenza, l’azienda propone una linea outdoor che include barbecue, salottini da giardino, vele ombreggianti e tavoli, progettati per resistere agli agenti atmosferici e all’uso nel tempo.

Uno dei comparti più rappresentativi dell’offerta, però, riguarda il mondo delle piscine. All’interno del catalogo trovano spazio decine di soluzioni di altissima qualità. Le alternative variano dalle piscine fuori terra rigide, scelta particolarmente apprezzata da chi desidera creare un’area relax nel proprio giardino senza affrontare interventi edilizi complessi, fino ai modelli interrati o idromassaggio.

Accanto alle piscine, il catalogo include anche accessori per la manutenzione e la gestione dell’acqua, come sistemi di filtrazione, cloro, robot pulitori e coperture protettive. L’obiettivo è offrire un ecosistema completo che permetta di gestire ogni fase dell’utilizzo con maggiore semplicità.

Un ulteriore ambito su cui Gruppo San Marco ha investito riguarda il comfort climatico. All’interno della piattaforma sono disponibili soluzioni per il riscaldamento e la climatizzazione domestica, tra cui stufe a pellet, pannelli solari per acqua calda sanitaria, pompe di calore e caldaie ad alta efficienza. Dispositivi che contribuiscono a migliorare il benessere della casa, mantenendo al tempo stesso un’attenzione crescente verso il risparmio energetico e la sostenibilità.

Il punto di accesso principale all’offerta del brand è il sito ufficiale www.grupposanmarco.eu, e-commerce attraverso cui Gruppo San Marco gestisce catalogo, informazioni tecniche e supporto. Le schede dettagliate, le immagini ad alta definizione e i diversi metodi di pagamento disponibili permettono agli utenti di valutare ogni prodotto con attenzione prima della scelta.

Anche la logistica è parte integrante di questo modello organizzativo: le spedizioni sono gestite tramite partner affidabili come BRT e FedEx, garantendo consegne rapide e tracciabili su tutto il territorio nazionale.

A completare l’esperienza interviene un servizio clienti strutturato, pensato per accompagnare l’utente in tutte le fasi del percorso. Questo approccio ha contribuito a costruire nel tempo un rapporto di fiducia con il pubblico, come dimostrano gli oltre 8.400 feedback certificati sulla piattaforma Trusted Shops.

Il percorso dell’azienda ha ottenuto anche importanti riconoscimenti nel panorama digitale italiano. Gruppo San Marco si è infatti classificato al terzo posto nella categoria “Giardinaggio e Piscine” nella classifica dei Migliori E-commerce d’Italia 2025/2026, redatta dall’Istituto Tedesco Qualità e Finanza in collaborazione con La Repubblica Affari & Finanza. A questo si aggiunge la presenza nella selezione “Stelle dell’E-commerce 2024/2025”, elaborata da Statista insieme a L’Economia del Corriere della Sera.

Oggi, nel panorama dell’home living italiano, Gruppo San Marco rappresenta quindi un e-commerce leader nella gestione integrata degli spazi domestici, con soluzioni di qualità, che vanno dall’arredo alle piscine fino ai sistemi per il comfort climatico.