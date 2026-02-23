Armony Floor, una visione industriale del pavimento in legno

Eppure, è l’elemento che più di ogni altro entra in relazione quotidiana con lo spazio: lo attraversa, lo misura, lo mette alla prova. È su questa considerazione che si innesta la visione di Armony Floor, realtà che ha costruito la propria identità industriale ribaltando l’ordine delle priorità.

Il parquet, per Armony Floor, non è un complemento estetico da selezionare a catalogo, ma una superficie tecnica che deve rispondere a vincoli reali: stabilità, continuità, adattabilità al contesto d’uso. Da qui nasce un modello operativo orientato alla concretezza, che riduce la distanza tra materia prima, lavorazione e distribuzione, evitando passaggi superflui e concentrandosi sulla sostanza del prodotto.

L’azienda opera come ingrosso di parquet e sviluppa internamente pavimenti in rovere e bamboo, importando le materie prime dai Paesi d’origine. La filiera è ridotta al minimo, non per ragioni narrative, ma per mantenere coerenza tra qualità, controllo e prezzo. Questo assetto consente ad Armony Floor di dialogare in modo diretto con clienti privati, rivenditori e professionisti del progetto, senza intermediari e senza distorsioni commerciali.

La proposta non segue logiche di accumulo. Il catalogo, composto da oltre 60 referenze, è strutturato per rispondere a situazioni d’uso precise. Il parquet prefinito a incastro è pensato per interventi rapidi e controllati, mentre le soluzioni flottanti offrono flessibilità nei contesti in evoluzione. Le pose a spina francese e ungherese entrano in gioco quando il disegno architettonico richiede una grammatica più marcata.

Accanto al legno naturale, Armony Floor propone superfici SPC per ambienti tecnici, pavimenti in legno per esterni destinati a spazi outdoor o semi-esposti, parquet plastificato per progetti a budget contenuto e boiserie che permettono di estendere la materia anche sulle superfici verticali. Ogni categoria risponde a un’esigenza funzionale, non a una tendenza di mercato.

L’attenzione alla qualità passa anche dai materiali e dai trattamenti. Le essenze utilizzate provengono da foreste certificate, mentre colle e vernici sono prive di formaldeide, nel rispetto delle normative europee sulla salubrità indoor. La durabilità non è affidata a promesse astratte, ma alla progettazione del prodotto, alla stabilità dimensionale e alla resistenza nel tempo.

Il lavoro sul pavimento non si esaurisce nella fornitura. Attraverso il portale www.pavimentieparquet.com, Armony Floor mette a disposizione schede tecniche dettagliate, strumenti di confronto e un servizio di invio di campioni gratuiti (in 48/72 ore) che accelera il processo decisionale.

Lo showroom fisico di Coriano consente invece un rapporto diretto con materiali e finiture, mentre una rete nazionale di posatori qualificati garantisce installazioni coerenti con le specifiche tecniche.

In un settore che spesso semplifica il racconto, Armony Floor sceglie una strada più impegnativa: trattare il pavimento come una componente strutturale del progetto. Non un elemento da aggiungere, ma una base su cui costruire. Una visione industriale che restituisce al legno il suo ruolo più autentico: quello di materia che sostiene lo spazio, prima ancora di rappresentarlo.