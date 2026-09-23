Rinnovare gli spazi di casa in pochi click: la proposta digitale di Eurospin

Rinnovare casa non significa necessariamente cambiare tutto. Un elettrodomestico che ha fatto il suo tempo, un accessorio capace di rendere più funzionale la cucina o una nuova soluzione per il soggiorno possono essere sufficienti per intervenire sugli ambienti, senza affrontare grandi trasformazioni. Il progetto, in questi casi, comincia da una scelta molto concreta: capire che cosa può essere sostituito, aggiunto o semplicemente migliorato.

Anche la ricerca del prodotto può partire da un luogo diverso rispetto al passato. Eurospin Online, il portale ufficiale del Gruppo Eurospin, affianca infatti alla Spesa Online una sezione dedicata a Casa, Tech e Tempo Libero, dove esplorare categorie differenti e acquistare direttamente sul web.

Uno sguardo al catalogo digitale

La varietà emerge soprattutto entrando nel dettaglio della selezione. Elettrodomestici, tecnologia e articoli per la casa convivono sul portale con prodotti dedicati agli spazi esterni e al tempo libero, offrendo diversi punti di partenza a seconda di ciò che si sta cercando.

Tra gli elettrodomestici in offerta, ad esempio, si incontrano lavatrici e frigoriferi, accanto a soluzioni compatte come minibar e minibar con freezer. In cucina, il catalogo comprende friggitrici ad aria, macchine da caffè, forni a microonde, robot multifunzione, tritacarne e sbattitori elettrici.

Per il soggiorno, TV e Smart TV affiancano prodotti audio, informatica e accessori tech, mentre mobili e complementi permettono di intervenire anche sull’organizzazione e sull’aspetto degli ambienti. Lo sguardo può poi spostarsi all’esterno, tra fai da te e giardinaggio, oppure verso gli articoli per la cura di auto e moto. Sport e benessere ampliano la scelta dedicata al tempo libero, mentre giochi per bambini e accessori per gli animali domestici completano il catalogo.

Dalla lavatrice alla Smart TV, dalla friggitrice ad aria agli articoli per il giardino, Eurospin Online raccoglie così prodotti destinati a utilizzi molto diversi, lasciando a ciascuno la possibilità di valutare con calma caratteristiche, dimensioni e consumi prima di decidere.

Dal catalogo online fino a casa – o al punto vendita

Dopo la scelta arriva il momento di decidere come ricevere quanto ordinato. Per gli acquisti effettuati nelle categorie Casa, Tech e Tempo Libero, Eurospin Online prevede la consegna a domicilio in tutta Italia, così da far arrivare il prodotto direttamente all’indirizzo indicato durante l’ordine.

In alternativa è disponibile Clicca e Ritira, il servizio gratuito che consente di scegliere uno dei 1.300 punti vendita Eurospin aderenti e di ritirare successivamente quanto acquistato online. Il negozio diventa quindi anche il punto di arrivo di un percorso iniziato sul portale.

In questo modo è la natura dell’acquisto a suggerire la modalità più comoda: la consegna a casa, magari quando la routine è già piena, oppure il ritiro in negozio quando si preferisce incastrare il recupero dell’ordine tra gli impegni della giornata. Un’organizzazione che mantiene la trasparenza sui costi e la coerenza dei listini con i punti vendita della rete.

Idee, progetti e spazi che cambiano

In fondo, prendersi cura della casa è un percorso fatto di passaggi successivi. Che si tratti di risolvere un’esigenza improvvisa in lavanderia, di rinnovare l’angolo TV per le serate in famiglia o semplicemente di attrezzare il giardino in vista della bella stagione, lo shopping digitale acquista valore quando semplifica le decisioni.

Senza stravolgere le proprie abitudini, Eurospin Online trasforma la ricerca del prodotto giusto in un gesto immediato: uno spazio unico in cui le idee per la casa prendono forma, per poi arrivare a destinazione esattamente come e quando serve.