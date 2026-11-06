Le parole di Giuseppe Conte sulla Palestina arrivano anche sui social di Al Jazeera, che rilancia il suo intervento alla Camera. Il leader del M5S attacca il governo Meloni e annuncia due possibili svolte in caso di ritorno al potere: il riconoscimento dello Stato palestinese e lo stop alla cooperazione militare con Israele.

Dalla Camera ad Al Jazeera: il discorso di Conte fa il giro del mondo

Il rapporto tra Giuseppe Conte e la causa palestinese torna al centro dell’attenzione dopo un intervento del leader del Movimento 5 Stelle alla Camera dei Deputati. Le sue dichiarazioni, pronunciate lo scorso 3 novembre, hanno superato i confini nazionali, arrivando anche sui canali social di Al Jazeera, l’emittente televisiva araba, che ha pubblicato un estratto del discorso accompagnato da sottotitoli in lingua araba.

Un rilancio che ha contribuito a dare visibilità alle posizioni dell’ex presidente del Consiglio, da tempo critico nei confronti della politica del governo italiano sul conflitto in Medio Oriente e vicino alle istanze della popolazione palestinese. Nel suo intervento, Conte ha concentrato le critiche soprattutto sull’esecutivo guidato da Giorgia Meloni, contestandone le scelte e anticipando alcune delle misure che il M5S vorrebbe adottare qualora tornasse alla guida del Paese.

Giuseppe Conte protagonista su Al Jazeera: il discorso sulla Palestina diventa virale

Tra i passaggi più significativi del discorso c’è la promessa di riconoscere lo Stato di Palestina in caso di ritorno al governo. Conte ha inoltre annunciato l’intenzione di interrompere l’accordo di cooperazione militare tra Italia e Israele, delineando una posizione particolarmente netta nei confronti delle attuali relazioni tra i due Paesi.

Nel corso dell’intervento alla Camera, l’ex premier ha rivolto un duro attacco alla maggioranza, utilizzando espressioni molto accese: “Quando ci sederemo strapperemo l’accordo di cooperazione militare con Israele“. Poi, rivolgendosi ai rappresentanti del governo, ha aggiunto: “Signori, datevi una calmata. Perché qui siete fuori di testa. Voi siete fuori di testa. Siete fuori di testa“. Infine, ha anticipato quello che ha definito “una nuova stagione” politica, ribadendo: “Quando ci insedieremo, il riconoscimento dello Stato di Palestina”.

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