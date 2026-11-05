Le elezioni americane tornano a pesare sul confronto politico europeo? Sembrerebbe proprio di sì… e nel dibattito finisce anche la premier Giorgia Meloni.

Ilaria Salis chiama in causa Giorgia Meloni dopo il voto americano

Il risultato delle elezioni di midterm negli Stati Uniti ha aperto un nuovo fronte di confronto politico anche in Europa.

Le conseguenze del voto americano, oltre a incidere sugli equilibri interni agli Stati Uniti, sono diventate materia di discussione tra le forze politiche europee. Un terreno sul quale le distanze tra maggioranza e opposizioni restano certamente profonde…

A intervenire è stata Ilaria Salis, eurodeputata di Alleanza Verdi-Sinistra, che ha affidato ai social un messaggio rivolto anche alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Il suo post mette in fila alcuni nomi di leader politici internazionali e si chiude con una provocazione indirizzata alla premier italiana.

«Una battaglia dopo l’altra. Orban, Vucic, Bolsonaro, Trump, Meloni. Avanti il prossimo».

Una frase breve, ma dal contenuto politico esplicito. Salis inserisce Giorgia Meloni nella stessa sequenza in cui compaiono il premier ungherese Viktor Orbán, il presidente serbo Aleksandar Vučić, l’ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro e Donald Trump.

Il messaggio è quello di una contrapposizione che supera i confini nazionali e guarda alle diverse leadership della destra internazionale.

La presidente del Consiglio diventa così uno degli obiettivi dell’intervento dell’eurodeputata. Non un riferimento generico al governo italiano, ma una chiamata a un determinata figura. E il riferimento al voto negli Stati Uniti fa da sfondo alla provocazione.

Ilaria Salis e Giorgia Meloni, il confronto si sposta sulla destra internazionale

Il messaggio di Ilaria Salis si inserisce in un clima di forte contrapposizione ideologica. L’esito delle elezioni americane viene letto anche attraverso le sue possibili ricadute sugli equilibri politici europei e sul futuro delle leadership conservatrici? Non è da escludere certamente e in questo scenario che l’eurodeputata ha scelto di accostare la premier italiana a figure politiche di altri Paesi.

L’elenco pubblicato sui social non si limita dunque a richiamare i protagonisti della scena internazionale. La presenza del nome di Giorgia Meloni porta il confronto direttamente nella politica italiana e rende evidente l’obiettivo della tematica.

La vicenda alimenta lo scontro tra le diverse aree politiche, con la destra internazionale al centro della discussione. E il confronto politico si sposta ancora una volta oltre i confini nazionali.