Le elezioni di midterm 2024 hanno trasformato la routine politica americana in una vera e propria corsa all’oro per i democratici. Dopo mesi di campagne serrate, i risultati preliminari mostrano un’onda blu che avanza, capace di strappare seggi tradizionalmente repubblicani sia alla Camera dei Rappresentanti che al Senato. Tra le sorprese più clamorose, la vittoria di Annie Andrews in South Carolina ha riscritto la storia di uno Stato dove i dem non conquistavano un seggio al Senato dal 1998.

Il panorama nazionale è caratterizzato da trionfi in più fronti: Roy Cooper ha superato Michael Whatley in North Carolina, James Talarico ha battuto il procuratore generale del Texas Ken Paxton, e Jon Ossoff ha difeso il proprio posto in Georgia. Questi successi, combinati con la conferma di Mark Warner in Virginia, hanno spinto le previsioni a indicare una maggioranza democratica sia alla Camera sia, in via incerta, al Senato.

South Carolina: Annie Andrews rompe una quasi trentennale tradizione repubblicana

La pediatra di 45 anni Annie Andrews ha trasformato una campagna basata su assistenza sanitaria accessibile e lotta alla corruzione in una vittoria simbolica. La sua concorrente, Darline Graham, sorella del defunto senatore Lindsey Graham, è stata nominata dal governatore e ha beneficiato del sostegno diretto di Donald Trump, che ha investito tempo e risorse nella sua campagna.

Nonostante l’appoggio presidenziale, Graham è stata criticata per la mancanza di esperienza politica.

Il peso storico della vittoria

Andrews non solo ha conquistato il primo seggio democratico al Senato nello stato da più di venticinque anni, ma è anche la prima donna eletta al Senato dalla South Carolina. La sua affermazione è avvenuta in un anno elettorale in cui Trump aveva vinto la presidenza nello stesso territorio con un margine di quasi 18 punti, sottolineando la portata dell’inversione di tendenza.

La diffusione dell’onda blu: un bilancio nazionale

Oltre alla vittoria in South Carolina, altri risultati regionali stanno consolidando la presunta maggioranza democratica. In Texas, James Talarico, 37enne ex deputato, ha sconfitto il controverso procuratore generale Ken Paxton, portando il primo seggio dem al Senato texano dal 1988. In North Carolina, Roy Cooper ha archiviato il suo terzo mandato, strappando la carica al repubblicano Michael Whatley. Jon Ossoff ha, invece, mantenuto il proprio posto in Georgia, confermando il proprio ruolo in uno Stato vinto da Trump alle presidenziali del 2024.

Obiettivo senatorialmente strategico

Per raggiungere la maggioranza al Senato, i democratici devono aggiungere almeno quattro seggi al loro totale attuale di 47, arrivando a 51. Attualmente, le proiezioni mostrano vantaggi in stati tradizionalmente rossi come Ohio, Kansas e, appunto, Texas. Se questi risultati si confermeranno, la maggior parte degli analisti prevede una sfiducia repubblicana che potrebbe influenzare le politiche del Presidente per i prossimi due anni.

Reazioni dal quartier generale repubblicano

Donald Trump ha commentato pubblicamente i risultati, affermando di essere disposto ad accettare le schede e di voler collaborare con i democratici, nonostante la sua retorica di campagna avesse dipinto i midterm come un referendum sulla sua leadership. In più, Trump ha suggerito che, se fosse stato in corsa, i repubblicani avrebbero ottenuto una vittoria schiacciante, e ha promesso incentivi economici – 5.000 dollari per ogni cittadino se i repubblicani fossero riusciti a mantenere il Congresso.

Nel frattempo, gli osservatori politici sottolineano che la “onda blu” non è solo un fenomeno locale, ma un segnale di profonda insoddisfazione verso le politiche economiche e di inflazione attribuite all’attuale amministrazione. Con la Camera quasi interamente nelle mani dei democratici, il risultato dei Senati rimane il punto focale per capire se Washington assisterà a una reale inversione di rotta.