Il giorno delle elezioni di midterm negli Stati Uniti è stato caratterizzato da due fenomeni che hanno dominato la conversazione pubblica: il prezzo più alto mai registrato per la benzina e una contrapposizione serrata tra i partiti per il controllo del Congress. Entrambi gli eventi hanno alimentato il dibattito sul costo della vita e sulla direzione politica del Paese.

Il valore medio della benzina, calcolato a livello nazionale, ha raggiunto i 4,15 dollari per gallone (circa 3,8 litri), superando di 35 centesimi la media del 2022, che si attestava a 3,80 dollari. Questo picco di prezzo mette in evidenza le pressioni sui consumatori americani nel periodo di maggiore incertezza economica.

Prezzo record della benzina: 4,15 dollari al gallone

Il nuovo record si è registrato proprio mentre le file di cittadini si accodavano ai seggi. Gli analisti attribuiscono l’aumento a una combinazione di fattori: la ripresa della domanda post-pandemia, le restrizioni sulla produzione di alcuni paesi esportatori e le fluttuazioni del prezzo del petrolio sui mercati internazionali. Le stazioni di servizio, soprattutto lungo le autostrade interstatali, hanno osservato code più lunghe dei clienti, preoccupati per il crescente impatto sul bilancio familiare.

Confronto con l’anno precedente

Nel 2022 la media nazionale era di 3,80 dollari per gallone; la differenza di quasi 10% rappresenta il salto più netto degli ultimi cinque anni. Alcune regioni del Midwest e della costa occidentale hanno registrato incrementi ancora più marcati, superando i 4,30 dollari. Questo scenario suggerisce che il tema del carovita continuerà a influenzare le scelte elettorali, soprattutto nelle aree a basso reddito.

Elezioni di midterm 2026: la corsa al Congresso

Le elezioni di metà mandato hanno visto una partecipazione anticipata record: più di 58 milioni di elettori hanno già espresso il proprio voto, corrispondenti a quasi un terzo dell’elettorato registrato. Il Michigan ha contabilizzato oltre 2,4 milioni di schede anticipate, mentre stati come il Texas e l’Arizona hanno aperto i seggi sia per il voto tradizionale sia per quello elettronico, per garantire l’accessibilità anche in presenza di inondazioni in alcune zone dello Utah.

Secondo i modelli predittivi dell’Università di Harvard, i democratici hanno una probabilità del 96% di conquistare la maggioranza alla Camera dei Rappresentanti e del 78% di aggiudicarsi il controllo del Senato. Le previsioni si basano su 186 seggi considerati “sicuri” per i democratici, 36 “probabili” e 9 “orientati verso i Democratici”.

Le dichiarazioni dei protagonisti

Il presidente repubblicano Donald Trump ha ribadito il proprio impegno, dichiarando di aver mantenuto “più promesse di quante ne abbia fatte”. Elon Musk, tramite il suo profilo X, ha invitato gli elettori a “votare rosso”. Dall’altra parte, l’ex presidente Barack Obama ha sostenuto il candidato democratico al Senato in Michigan, Abdul El-Sayed, affermando che “l’assistenza sanitaria è un diritto umano”.

Nel frattempo, la candidata democratica Annie Andrews ha ringraziato gli elettori della South Carolina, descrivendo la sua campagna come una “battaglia dura ma necessaria”. Anche gli speaker repubblicani Mike Johnson hanno dichiarato che “i sondaggi sbagliano” e hanno puntato sulla possibilità di una sorpresa elettorale.

Prospettive per Camera e Senato e il ruolo delle scommesse

Piattaforme di previsione come Kalshi e Polymarket, con legami finanziari a figure del mondo Trump, hanno mostrato una crescita delle quote a favore dei democratici: 76% di probabilità di vittoria sia per la Camera che per il Senato su Kalshi, rispetto al 28% registrato a gennaio. Le scommesse riflettono una crescente fiducia negli scenari favorevoli ai democratici, anche se non sostituiscono i sondaggi tradizionali.

Il giorno delle elezioni di midterm ha rappresentato un crocevia tra questioni economiche, come il costo della benzina, e politiche, con le ambizioni di entrambi i partiti nel controllare il Congress. Il risultato finale influenzerà le politiche energetiche, le misure sul costo della vita e l’assetto legislativo per i prossimi due anni.