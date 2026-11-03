Ospite di Domenica In, Pasquale La Rocca torna a parlare di Barbara D’Urso e svela i motivi dell’allontanamento dopo la precedente edizione di Ballando con le Stelle. Tra frecciate, vecchie incomprensioni e parole di stima per Ornella Muti, il ballerino si lascia andare anche a una confessione sulla sua vita privata e sul desiderio di diventare padre.

Pasquale La Rocca, le parole per Ornella Muti e il sogno di diventare padre

Nel corso dell’intervista a Domenica In, Pasquale La Rocca ha parlato anche della nuova esperienza a Ballando con le Stelle accanto a Ornella Muti. Il maestro ha descritto l’attrice come una persona speciale, capace di trasmettergli entusiasmo e ispirazione anche durante il lavoro in sala prove.

“La più speciale che ho incontrato in questo cammino. Ha avuto una lunga carriera ma non ne ha preso cinismo: ha un animo sensibile che ti fa innamorare. Vuoi proteggerla e abbracciarla in ogni momento. Mi sta ispirando, è come se fosse mia musa. A volte inserisco persino i suoi errori nella coreografia.”

Spazio anche alla vita privata, quando Mara Venier gli ha rivolto una battuta definendolo l’uomo più desiderato d’Italia.

La Rocca ha ridimensionato il complimento, confessando di sentire soprattutto la mancanza di un amore e di una famiglia. Tra i suoi desideri più importanti c’è infatti quello di diventare padre, come ha spiegato apertamente durante la trasmissione: “Diventare padre è un grande desiderio, la mia famiglia vive nell’amore incondizionato. Mi piacerebbe un giorno incoraggiare da padre.”

Pasquale La Rocca racconta l’allontanamento da Barbara D’Urso: “Non c’è mai stata sincerità”

Ospite di Mara Venier, il maestro di ballo è tornato sull’esperienza condivisa con la conduttrice nella precedente edizione di Ballando con le Stelle, spiegando come la loro intesa si sia progressivamente indebolita dopo la conclusione del programma. Nonostante la complicità nata durante le prove e le esibizioni, i due avrebbero smesso di frequentarsi con la stessa assiduità, anche a causa dei rispettivi impegni lavorativi e della distanza. A questo proposito, La Rocca ha raccontato: “Abbiamo vissuto cose intense, gioie, litigi che io custodisco nel mio cuore. Finito Ballando, poi, tra i vari impegni e la distanza il rapporto si è raffreddato. Io lavoravo spesso, andavo in Inghilterra: ci siamo allontanati e rivisti alla prima puntata. Non ci siamo visti durante l’estate, c’è stato un allontanamento organico.”

Attualmente impegnato in gara con Ornella Muti, il ballerino ha manifestato il proprio disappunto per alcuni atteggiamenti di Barbara D’Urso, giudicati poco accoglienti nei confronti suoi e dell’attrice. Pur ribadendo di conservare affetto per la sua ex partner, La Rocca ha espresso una critica piuttosto diretta: “Mi è dispiaciuto vedere questo suo atteggiamento non accogliente verso di me e verso Ornella Muti. I suoi giudizi vanno sulla parte tecnica ma non le compete: quella compete a Carolyn Smith. Io le voglio bene, non dimentico quello che c’è stato tra noi, ma da parte sua non c’è mai stata sincerità in queste puntate.”

Il ballerino ha inoltre contestato le dichiarazioni con cui la conduttrice avrebbe manifestato indifferenza, sostenendo di non voler alimentare le polemiche: “Lei non esterna quello che pensa davvero. Dice che prova indifferenza e che non si espone per non stare in mezzo alla telenovela, ma a lei piace stare in mezzo a questa telenovela, altroché.”