Ballando con le Stelle è stato sicuramente tra i programmi protagonisti della prima serata di ieri, sabato 10 ottobre, lo show di Milly Carlucci è arrivato alla seconda puntata ed ha già portato alla ribalta situazioni abbastanza accese tra la nuova giuria e le coppie di ballerini in particolare quella composta da Pasquale La Rocca e Ornella Muti.

Ornella Muti trova affiatamento con il maestro, il ballo è sensuale

Una delle coppie che hanno sicuramente fatto impazzire la giuria è stata quella formata da Ornella Muti e Pasquale La Rocca, i due si sono mossi in modo eccelso in pista, dando vita ad un ballo super sensuale culminato con un bacio tra il ballerino e la famosa attrice.

Un gesto che ha acceso i commenti della giuria e fatto alzare il pubblico che è rimasto esterrefatto dalla passione e attrazione che i loro corpi emanavano durante la performance. Ballando è capace anche di questo, di portare il ballo ad un livello superiore e a farsi apprezzare tecnicamente.

Il bacio di Pasquale La Rocca e la reazione di Barbara D’Urso

Al termine dell’esibizione la prima a prendere la parola è stata Simona Ventura che ha evidenziato come l’intesa sia stata davvero eccezionale – “Pasquale io non ti ho mai visto così e anche il bacio non lo hai mai dato a nessuno” e poi rivolgendosi a Barbara D’Urso (neogiurata del programma) “scusa Barbara eh… Qui c’è tutta la passione di questo mondo”.

Presa in causa Barbara d’Urso ha rilanciato svelando di non essere affatto gelosa e di volere spiegazioni in merito al caso montato prima della diretta e durato tutta la settimana, e ha puntualizzato la situazione con il ballerino – “ci vuole ben altro per smuovermi non sicuramente quattro goccie di sudore“.

A quel punto ha messo il timbro lo stesso La Rocca che si è rivolto alla partner dello scorso anno, come riporta Adnkronos, evidenziando come il suo non essere gelosa lo abbia fatto dubitare sulla chimica speciale che hanno avuto durante il loro percorso. Quel che è certo è che sarà una settimana di fuoco sino alla prossima esibizione.