L’audit interno della Rai su Pierluigi Diaco e sulla gestione di BellaMa’ prosegue, ma nelle ultime ore sarebbero emersi nuovi sviluppi. Nel pomeriggio di venerdì 27 novembre, secondo alcune fonti vicine alla redazione, al conduttore sarebbe stato chiesto di modificare il proprio stile di conduzione e di rinunciare alla gestione diretta del gruppo di autori.

Per questi ultimi sarebbe stata prevista una presenza fissa in studio. Richieste che Diaco avrebbe però respinto, considerandole incompatibili con il proprio ruolo di capoprogetto e ideatore della trasmissione.

Proposta di sospensione di BellaMa’: la reazione di Diaco

Dopo il confronto sarebbe arrivata la proposta di una sospensione cautelativa di BellaMa’ per due settimane.

Angelo Mellone, direttore dell’Intrattenimento Day Time della Rai, avrebbe comunicato questa intenzione, ma la decisione dovrebbe essere formalizzata dall’amministratore delegato, soprattutto considerando che l’audit è ancora in corso. Diaco, dal canto suo, si sarebbe detto pronto a rescindere il contratto con la Rai.

Le ragioni del suo rifiuto sarebbero diverse. Il conduttore riterrebbe innanzitutto soddisfacenti gli ascolti del programma, soprattutto considerando la fascia oraria occupata su Rai 2.

Nella giornata precedente, BellaMa’ sarebbe stata la terza rete dopo Canale 5 e Rai 1. Diaco rivendicherebbe inoltre il ruolo avuto nella nascita e nella crescita della trasmissione, non soltanto come ideatore, ma anche come guida della squadra che ha contribuito a portarla ai risultati attuali.

Ci sarebbe poi una questione legata alle modalità con cui si starebbe procedendo: la sospensione sarebbe stata ipotizzata mentre l’audit è ancora in corso e senza che, almeno fino a quel momento, il conduttore fosse stato convocato per essere ascoltato.

La vicenda è iniziata dopo l’intervista ad Alberto Ravagnani e le successive polemiche alimentate dalle registrazioni fuori onda e dalle testimonianze diffuse da Selvaggia Lucarelli. Il 13 novembre la Rai aveva annunciato l’avvio di un audit interno dopo ulteriori segnalazioni sulla gestione del programma. Il 25 novembre Diaco non era andato in onda per un’indisposizione, tornando alla conduzione il giorno successivo. Nella stessa giornata gli autori e i collaboratori ai testi gli avevano espresso solidarietà attraverso una lettera. Ora, se le indiscrezioni sulla sospensione e sulla possibile rescissione del contratto venissero confermate, il rapporto tra il conduttore e l’azienda potrebbe arrivare a una svolta.

Caso Diaco-Ravagnani, anche il Garante della Privacy interviene dopo l’esposto del Codacons

Dopo l’intervento dell’Agcom, anche il Garante per la protezione dei dati personali ha deciso di approfondire il caso dell’intervista di Pierluigi Diaco ad Alberto Ravagnani, trasmessa il 3 novembre durante una puntata di BellaMa’ su Rai 2. A comunicarlo è stato il Codacons, che insieme ad Assourt aveva presentato un esposto chiedendo di verificare la legittimità delle domande rivolte all’ex sacerdote sulla sua vita sessuale e la successiva diffusione delle informazioni riguardanti la sua sfera privata.

Secondo quanto riferito dall’associazione dei consumatori, il Garante vuole fare chiarezza su quanto accaduto durante l’intervista e sulle modalità con cui la Rai ha trattato e diffuso i dati personali di Ravagnani. Nel documento inviato all’azienda, pubblicato in anteprima dal Codacons, l’Autorità ricostruisce i passaggi della conversazione che hanno sollevato le contestazioni.

L’intervista, inizialmente dedicata al libro autobiografico dell’ex sacerdote e alle ragioni che lo avevano portato a lasciare il sacerdozio, si sarebbe poi concentrata su aspetti della sua sfera sessuale. Dopo aver risposto a una prima domanda sul proprio orientamento, Ravagnani avrebbe manifestato la volontà di non fornire ulteriori informazioni sulla propria vita privata. Il conduttore avrebbe però continuato a porre domande sull’argomento, sostenendo che la scelta di esporsi pubblicamente comportasse anche la necessità di chiarire alcuni aspetti della propria intimità.

Proprio su questo punto si concentra l’esposto presentato dalle associazioni, che hanno chiesto al Garante di verificare la liceità del trattamento e della diffusione delle informazioni relative alla sfera sessuale dell’interessato. È stata inoltre richiesta la valutazione di eventuali misure correttive, comprese la limitazione o la cessazione dell’ulteriore pubblicazione dei passaggi contestati.

L’Autorità ha quindi chiesto alla Rai di fornire le proprie osservazioni e di indicare il collegamento alla registrazione integrale dell’intervista, oltre agli eventuali indirizzi degli estratti pubblicati sui siti e sui canali digitali ufficiali dell’azienda. La Rai dovrà anche precisare se questi contenuti siano ancora disponibili online e quali iniziative intenda eventualmente adottare.

Il Garante vuole dunque acquisire tutti gli elementi necessari per valutare le modalità e le finalità del trattamento dei dati personali di Ravagnani, con particolare attenzione alle informazioni sulla sua vita sessuale.

Il Codacons ricorda che, una volta ricevute le risposte della Rai, il Garante potrà disporre eventuali misure come la rettifica, la cancellazione dei dati personali o la limitazione del loro trattamento. In caso di violazioni della normativa sulla privacy, sono inoltre previste sanzioni amministrative che possono arrivare fino a 20 milioni di euro o, per le imprese, al 4% del fatturato annuo. Al momento, l’intervento dell’Autorità rappresenta una richiesta di chiarimenti e non una decisione sull’esistenza di eventuali violazioni.