(Adnkronos) – Tensione in casa Mercedes durante le qualifiche del Gran Premio del Qatar. Kimi Antonelli, dopo aver conquistato il secondo posto alle spalle del compagno George Russell, si è lamentato con il proprio ingegnere di pista Pete Bonnington per la gestione dell’uscita dai box. “Se vi chiedo qualcosa, per favore fatelo.

Dobbiamo parlarne”, ha detto l’italiano via radio, decisamente contrariato.

Ai microfoni, Antonelli ha poi spiegato il motivo dello sfogo in maniera più pacata. “George è stato incredibile. Io ho faticato nel secondo settore, non riuscivo a mettere insieme la sequenza, ma nel Q3 avevo buone sensazioni. Dobbiamo rivedere quello che ho fatto nell’ultimo tentativo.

Io volevo uscire per primo, dobbiamo rivedere”.

Sulla questione è intervenuto anche il team principal Toto Wolff, che ha risposto all’appunto del ventenne emiliano con freddezza: “Non dovevamo farti uscire per primo”.

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