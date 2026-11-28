Un’intervista intensa, piena di emozione e ricordi dolorosi. Giada De Blanck è tornata in televisione per ricordare la madre Patrizia, scomparsa l’8 febbraio scorso, e ha scelto lo studio di Verissimo e Silvia Toffanin per raccontare per la prima volta quanto accaduto negli ultimi mesi della vita della contessa. Il 9 novembre sarebbe stato il suo compleanno e, in occasione di questa ricorrenza, la figlia ha deciso di rompere il silenzio mantenuto dopo il lutto.

Giada non aveva più rilasciato interviste dalla morte della madre. Ha spiegato di aver avuto bisogno di tempo per affrontare il dolore lontano dalle telecamere, senza trasformare un momento così personale in uno spettacolo. Entrando nello studio, ha ringraziato la conduttrice per aver rispettato i suoi tempi e per averla aspettata: “Sono stata in silenzio per quasi un anno perché non amo spettacolarizzare il dolore, ho cercato di vivere le mie emozioni privatamente“.

Le due avrebbero dovuto partecipare insieme a Verissimo. Per questo Giada ha sentito che tornare nel programma da sola fosse il modo giusto per rendere omaggio alla madre e ricordare il legame speciale che le univa.

La malattia di Patrizia De Blanck e gli ultimi giorni in ospedale

Nel corso dell’intervista, Giada ha ripercorso i momenti più difficili, a partire dal 19 dicembre 2025, quando Patrizia De Blanck ha avuto un malore.

Da quel giorno le condizioni della contessa non sono più tornate alla normalità. Era molto stanca, non riusciva ad alzarsi dal letto e aveva un colorito insolito, oltre ad alcuni lividi. Preoccupata, la figlia ha chiamato subito un’ambulanza.

Il giorno successivo è arrivata la notizia che ha cambiato tutto. Al telefono, i medici le hanno comunicato che la madre era affetta da una forma molto grave di leucemia. “Io sono quasi svenuta. Mi è crollato il mondo addosso“, ha raccontato Giada, ricordando lo shock di quel momento.

Da quel momento ha cercato in tutti i modi di farle ricevere le cure necessarie. Ha parlato con i medici e ha lottato affinché Patrizia potesse sottoporsi alle terapie. Il ricovero nel reparto di ematologia, però, è stato molto difficile anche dal punto di vista emotivo. Giada poteva vedere la madre soltanto una volta alla settimana e, proprio il 23 dicembre, quando aveva il Covid, le è stato impedito di farle visita.

La figlia ha anche raccontato di aver chiesto ai medici di non comunicare alla madre la diagnosi. Voleva proteggerla e risparmiarle la paura di sapere quanto fosse grave la situazione. Patrizia desiderava tornare a casa e Giada continuava a rassicurarla, anche se sapeva che quella promessa probabilmente non sarebbe stata mantenuta.

Inizialmente la contessa sembrava rispondere bene alle cure, ma negli ultimi giorni le sue condizioni sono peggiorate. È arrivata un’infezione e Giada ha capito che la situazione stava precipitando quando ha visto del sangue nel catetere. Ha raccontato di non essersi accanita con ulteriori trattamenti e di aver accompagnato la madre fino all’ultimo momento. “Mi ha aspettato e con la maschera dell’ossigeno ha fatto l’ultimo respiro guardandomi“, ha detto in lacrime.

Il ricordo della madre e un nuovo amore: “Sto ricominciando a vivere”

Il momento più commovente dell’intervista è arrivato quando Giada ha parlato del rapporto con Patrizia. Un legame che, secondo lei, non si è interrotto con la morte: “Il nostro è un amore che va oltre la morte“. La donna ha spiegato di sentirsi fortunata per aver avuto una madre così speciale, capace di crescerla trasmettendole valori che oggi, a suo giudizio, sembrano sempre più rari.

Giada ha ricordato anche la paura di perdere la persona più importante della sua vita. “Non volevo lasciarla andare, era la mia vita e come lei aveva paura per me, io avevo paura di rimanere sola“, ha confessato. Poi ha aggiunto di aver cercato di darle tutto l’amore possibile durante gli ultimi giorni.

La commozione è stata così forte che, dopo aver raccontato la morte della madre, ha avuto bisogno di fermarsi e abbracciare Silvia Toffanin. Poco dopo ha ricevuto anche una sorpresa: un filmato realizzato da alcuni amici, che hanno voluto farle sentire la propria vicinanza. “Ora sono sola ma mi faccio forza e vivo per due, per lei e per me“, ha spiegato.

Verso la fine della puntata, però, Giada ha ritrovato anche il sorriso parlando della sua vita sentimentale. Quando Silvia Toffanin le ha chiesto se ci fosse un uomo accanto a lei, ha risposto con un po’ di imbarazzo, lasciando però intendere che qualcosa stia cambiando.

“Sto ricominciando a vivere. C’è una persona che mi fa battere il cuore e mi fa stare serena, ma work in progress“, ha raccontato. Nessuna conferma su una nuova relazione, dunque, ma la voglia di guardare avanti dopo un periodo molto doloroso. “Sto ripartendo con la mia vita e questo è già qualcosa“, ha concluso.