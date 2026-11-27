Sanremo 2027, niente reunion per Stefano De Martino: perché gli amici di Stasera tutto è possibile resteranno a casa.

Il debutto di Stefano De Martino a Sanremo 2027 porta con sé le prime indiscrezioni sulle presenze che animeranno il Festival. Tra le assenze che fanno discutere c’è quella del gruppo di Stasera tutto è possibile: il conduttore avrebbe infatti deciso di non coinvolgere i suoi storici compagni di trasmissione.

Sanremo 2027, la scelta di De Martino spiazza gli amici di Stasera tutto è possibile

Mancano ancora alcuni mesi al Festival di Sanremo 2027, ma cresce già l’interesse per le decisioni di Stefano De Martino, alla sua prima esperienza alla guida della kermesse come conduttore e direttore artistico. Dopo i risultati ottenuti con i programmi Rai, il presentatore si prepara ad affrontare una delle sfide più importanti della sua carriera.

Tra le prime scelte annunciate figurano i The Jackal, ai quali sarà affidato il Prima Festival, e la Gialappa’s Band, protagonista del ControFestival. Non ci sarà, invece, una reunion sul palco dell’Ariston con il gruppo di Stasera tutto è possibile, il varietà di Rai 2 che negli ultimi anni ha contribuito al successo televisivo del conduttore.

Francesco Paolantoni commenta la decisione di Stefano De Martino: «Non ci ha voluto»

A spiegare la sua decisione era stato lo stesso De Martino durante un’intervista al podcast Pezzi. Il presentatore aveva escluso la possibilità di portare con sé i suoi abituali compagni di trasmissione, spiegando con ironia: «Sono già ospite degli italiani, e quando sei ospite a cena non ti puoi portare sette persone. Mi guarderanno e tiferanno da casa perché è giusto così».

Sull’argomento è intervenuto Francesco Paolantoni, tra i volti più conosciuti di Stasera tutto è possibile. Ospite di Tv Talk, l’attore ha commentato scherzosamente la scelta dell’amico: «Non ci ha voluto». Ha poi chiarito che lui e gli altri colleghi avrebbero voluto raggiungere Sanremo per sostenerlo, ma comprendono la necessità di lasciargli spazio: «In realtà, volevamo andare per sostenerlo psicologicamente, nostro fratello Stefano, però mi rendo conto che sarebbe stato massacrato dalle critiche, per cui gli saremo vicini da lontano».

Paolantoni ha aggiunto che il gruppo ha sempre incoraggiato il conduttore a concentrarsi sulla nuova avventura, senza preoccuparsi della loro eventuale presenza: «Noi gli abbiamo detto dall’inizio: non ti preoccupare, tifiamo per te, devi fare un buon Sanremo dimenticando che ci potremmo essere anche noi». Per il momento, dunque, gli amici del varietà seguiranno il debutto sanremese del conduttore da casa, senza salire sul palco dell’Ariston. Resta da vedere se durante le cinque serate del Festival ci sarà spazio per qualche sorpresa.

È ufficiale: la squadra di #STEP non sarà a Sanremo… Francesco Paolantoni risponde al fuoco di fila delle domande degli analisti 🔥 #TvTalk è su #RaiPlay https://t.co/5aBsTMPimW — Tv Talk (@TvTalk_Rai) November 24, 2026