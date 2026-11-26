Il GF VIP si prepara per la puntata finale che andrà a chiudere l’edizione 2026 dello show dedicato alle star del mondo televsivo e non solo, che quest’anno si sono messi in gioco accettando di venire spiati dalle telecamere 24 ore su 24. Sono nate situazioni assurde, momenti emozionanti ed anche qualche flirt, tutto materiale che è stato commentato e analizzato dai fan sui social.

GF VIP, cresce l’attesa per la finale del programma

Tutti i fan sono in attesa della finale che sarà in programma lunedì sera, un evento imperdibile che sancirà il vincitore di questa edizione 2026, un’edizione segnata da episodi che entreranno negli annali di questo show.

I concorrenti saranno quelli che il pubblico ha deciso che si meritavano di arrivare fino in fondo, coloro che hanno dimostrato di poter reggere la pressione del programma e che hanno avuto un ottimo riscontro generale sia nelle prove a cui si sono sottoposti che dell’audience.

Il cast rimasto conta personaggi di grande fama che faranno di tutto per riuscire ad ottenere la tanto agoniata vittoria seppur ci sarà spazio solamente per un vincitore.

GF VIP, gli ospiti che incontreranno Guendalina e Roncaccia in finale

La finale non sarà un momento dedicato solo agli inquilini rimasti nella casa ma sarà anche un’occasione per alcuni di loro di incontrare affetti che non vedono da quando sono entrati nella casa per partecipare.

L’esperta di gossip Deinaira Marzano ha svelato chi potrà esserci per Guendalina Tavassi e Alessandro Roncaccia, loro infatti sicuramente avranno modo di incontrare persone importanti provenienti dall’esterno che varcheranno la famosa porta rossa.

Per Guendalina Tavassi, come riporta IlSussidiario.net, sembra scontato l’arrivo del compagno Federico Perna ed invece molto probabilmente ci saranno suo fratello Edoardo accompagnato dalla fidanzata Micol Incorvaia.

Alessandro Roncaccia si ritroverà nuovamente tra le braccia della sua amata, Piera Meloni, la cui relazione è nata proprio in questo GF VIP da cui lei è stata eliminata, sarà quindi l’occasione per i due innamorati di vivere un momento romantico insieme in attesa che la storia continui lontano dai riflettori una volta terminato il programma.