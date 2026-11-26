Il nuovo M-346 PAN di Leonardo ha preso il volo e sostituirà l'MB-339 nella Pattuglia acrobatica nazionale

Il nuovo M-346 PAN di Leonardo ha preso il volo a Venegono Superiore, nel Varesotto, con la livrea disegnata da Pininfarina. Il velivolo è destinato a raccogliere l’eredità dell’MB-339 e ad accompagnare le Frecce Tricolori in una nuova stagione di evoluzioni. Dopo oltre quarant’anni di attività dell’MB-339, la Pattuglia acrobatica nazionale cambia aereo.

La presentazione si è svolta nello stabilimento di Leonardo alla presenza dei vertici del gruppo, tra cui il presidente Francesco Macrì e l’amministratore delegato Lorenzo Mariani, e del capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, Antonio Conserva.

Quindici velivoli e tempi di consegna

Il programma prevede 15 nuovi velivoli, con produzione e consegne tra il 2027 e il 2028.

Sono già iniziate le fasi di collaudo, la formazione dei piloti e del personale tecnico e lo sviluppo del nuovo programma di volo acrobatico. La commessa vale circa un miliardo di euro e comprende un lotto completo, non soltanto gli aerei destinati alla PAN.

Conserva ha indicato il calendario: tra la fine dell’estate 2027 e l’inizio della primavera 2028 i piloti passeranno sui nuovi velivoli, e il debutto ufficiale è fissato al 1°.

Caratteristiche e dotazioni

L’M-346 mantiene le caratteristiche prestazionali e di manovrabilità della versione addestratore e caccia leggero multiruolo. Per il volo acrobatico integra impianto fumogeni, streaming video, adeguamenti avionici nei comandi di volo e nel cockpit, serbatoi ausiliari e una scaletta imbarcata per agevolare i trasferimenti. Conserva ha richiamato la capacità di rifornimento in volo, che permetterà trasferimenti a lungo raggio.

Un programma con dimensione internazionale

Il velivolo è stato scelto da oltre dieci Forze Aeree e ha superato i 170 esemplari venduti, tra consegnati e in programma. Mariani ha spiegato che non può fornire i numeri precisi, ma si tratta di flotte importanti e impegnative sia per chi le usa sia per l’azienda. Il gruppo, ha aggiunto, dispone di una sostenibilità finanziaria ed economica piena per il programma.

Conserva ha anche parlato di un possibile impiego operativo, in particolare contro i droni. Ha detto che non esiste ancora un requisito operativo per la versione fighter attack e che sono in corso studi sul rapporto costo-efficacia, perché l’M-346 costa molto meno dell’Eurofighter, che resta la spina dorsale della difesa aerea nazionale. Ha precisato che la valutazione non è conclusa e che il programma sarà presentato in Parlamento quando saranno pronti.