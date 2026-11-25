Scioperi trasporti dicembre 2026: tutte le date e gli orari delle proteste che coinvolgeranno treni, aerei, autobus e taxi.

Dicembre si preannuncia un mese complicato per chi deve spostarsi con i mezzi pubblici. Anche nelle prossime settimane, infatti, sono previste diverse giornate di sciopero dei trasporti, con possibili disagi per chi viaggia in treno, in aereo o utilizza autobus e altri servizi locali. Le mobilitazioni interesseranno diverse città italiane e coinvolgeranno anche il settore autostradale e quello dei taxi.

La prima data da segnare sul calendario è il 4 dicembre, quando è previsto uno sciopero generale nazionale. Le proteste proseguiranno il 14, il 15, il 16, il 17 e il 18 dicembre, con astensioni dal lavoro che riguarderanno di volta in volta specifici settori e territori. Ecco tutte le date e gli orari delle agitazioni annunciate.

Sciopero generale il 4 dicembre: si fermano treni, aerei e mezzi pubblici

Il calendario degli scioperi di dicembre si apre il 4 dicembre con una mobilitazione generale nazionale, proclamata da diverse sigle sindacali: Cub, Adl Varese, Sgb, Sbm, Sgc e SI-Cobas. Hanno annunciato la propria adesione anche AL-Cobas, Lmo, Orsa e Usb Lavoro Privato.

Lo sciopero coinvolgerà diversi comparti dei trasporti, con orari differenti a seconda del servizio:

Trasporto aereo: stop dalle 00:00 alle 23:59 del 4 dicembre.

Trasporto ferroviario: dalle 21:00 del 3 dicembre alle 21:00 del 4 dicembre.

Settore autostradale: dalle 22:00 del 3 dicembre alle 22:00 del 4 dicembre.

Trasporto pubblico locale: modalità e orari saranno stabiliti a livello territoriale. Al momento non sono ancora disponibili tutti i dettagli.

La seconda giornata da tenere d’occhio è quella del 14 dicembre. Per il trasporto aereo è previsto uno sciopero di 24 ore del personale di Aviation Services negli aeroporti di Roma Fiumicino e Ciampino. Nelle stesse strutture si fermeranno anche i lavoratori di Adr Security, ma in questo caso l’astensione durerà otto ore, dalle 10:00 alle 18:00.

La mobilitazione interesserà anche il trasporto pubblico locale in Calabria. Sono previsti scioperi nelle società Autolinee Romano Regionali e Fratelli Romano di Crotone, oltre che nella società Fasa di Rende. In questi casi lo stop è programmato dalle 10:59 alle 14:59.

Dal 15 al 18 dicembre: scioperi di taxi, treni e trasporto locale

Il 15 dicembre sarà un’altra giornata di possibili disagi. A fermarsi saranno i taxi, con uno sciopero previsto dalle 8:00 alle 22:00. Per 24 ore incrocerà le braccia anche il personale Enav dell’aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna. Nella stessa giornata è previsto uno stop del trasporto pubblico locale a Casale Monferrato, in provincia di Alessandria, dalle 9:00 alle 11:30.

Il calendario prosegue il 16 dicembre, con una serie di agitazioni che interesseranno aerei, autobus e treni.

Nel comparto aereo si fermerà il personale della società La Lucente, che si occupa dei servizi di pulizia all’aeroporto di Bologna. Lo sciopero durerà quattro ore, dalle 11:00 alle 15:00.

Per quanto riguarda il trasporto pubblico locale, sono previste diverse mobilitazioni:

Il personale di Fs Sud Est, nel bacino di Lecce , si fermerà dalle 8:30 alle 12:29.

I lavoratori di Air Campania, a Napoli , incroceranno le braccia per 24 ore.

Il personale di Amt Genova sciopererà per quattro ore.

La giornata del 16 dicembre sarà particolarmente delicata anche per chi viaggia in treno. È infatti previsto uno sciopero del personale di Italo Ntv. Gli equipaggi e il personale operativo si fermeranno dalle 3:00 del 16 dicembre alle 2:00 del 17 dicembre. Per il restante personale della società, invece, l’astensione dal lavoro è prevista dalle 9:01 alle 16:59 del 16 dicembre.

Gli ultimi due appuntamenti del mese riguarderanno il settore ferroviario e il trasporto merci. Il 17 dicembre è previsto uno sciopero negli appalti ferroviari, mentre il 18 dicembre si fermerà il comparto del trasporto merci.

Per chi deve mettersi in viaggio durante le festività, sarà quindi importante controllare gli aggiornamenti delle aziende di trasporto e verificare eventuali modifiche a orari e servizi. Le modalità degli scioperi locali, in particolare, possono variare da una città all’altra.