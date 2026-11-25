Momenti di paura al liceo Plinio Seniore di Roma, nella sede di via Montebello, nel quartiere Castro Pretorio. Nella mattinata di mercoledì una tenda è crollata all’interno di un’aula, colpendo due studenti. I ragazzi sono rimasti feriti e hanno avuto bisogno dell’intervento dei soccorritori del 118. Fortunatamente non hanno riportato conseguenze gravi, ma l’incidente ha provocato rabbia e preoccupazione tra gli altri alunni, che hanno deciso di organizzare una protesta all’interno della scuola.

Dopo l’accaduto, infatti, gli studenti si sono riuniti negli spazi dell’istituto e hanno occupato il cortile per discutere della situazione e decidere come portare avanti la mobilitazione. Al centro della protesta ci sono le condizioni degli edifici scolastici e il tema della sicurezza, che secondo i ragazzi non sarebbe sufficientemente garantita.

Crolla tenda in classe: due studenti feriti, interviene il 118

L’incidente è avvenuto nella sede del liceo Plinio Seniore di via Montebello. Per cause che dovranno essere chiarite, una tenda presente in un’aula si è staccata ed è caduta, colpendo due studenti che si trovavano nella stanza.

Sul posto è intervenuto il personale sanitario dell’Ares 118, che ha prestato le prime cure ai ragazzi.

Dopo essere stati medicati, entrambi sono stati accompagnati in ospedale per ulteriori controlli, in via precauzionale. Uno è stato trasportato al Campus Biomedico, mentre l’altro è stato portato all’ospedale San Giovanni.

Le condizioni dei due studenti non sono risultate gravi, ma l’episodio ha suscitato forte preoccupazione tra i compagni di scuola. Per molti ragazzi, infatti, quanto accaduto rappresenta un campanello d’allarme sulle condizioni degli ambienti in cui trascorrono ogni giorno diverse ore.

La protesta è partita proprio da questa preoccupazione. Gli alunni hanno improvvisato un’assemblea negli spazi scolastici e si sono riuniti nel cortile per decidere le prossime iniziative. Tra le proposte è stata stabilita l’organizzazione di due giornate di sciopero.

La protesta degli studenti: “Non ne possiamo più”

Durante la mobilitazione, uno degli studenti ha espresso la rabbia dei compagni, collegando il crollo della tenda alle condizioni generali della scuola: “Oggi vediamo il risultato delle politiche sulla scuola, due di noi sono andati in ospedale per il crollo di una tenda. Non ne possiamo più, siamo stanchi di questo sistema“.

Alla protesta è arrivata la solidarietà della Rete degli studenti medi e dell’organizzazione studentesca Osa. Simone Montori, coordinatore regionale della Rete, ha definito quanto accaduto un fatto molto grave, sottolineando che la sicurezza degli istituti non dovrebbe essere messa in secondo piano: “La tutela e la sicurezza della comunità scolastica non può essere oggetto di tagli“.

Anche Osa Roma ha preso posizione, contestando l’idea che si sia trattato soltanto di un incidente sfortunato. Secondo l’organizzazione, infatti, nelle scuole si sarebbero già verificati diversi episodi che hanno messo a rischio l’incolumità di studenti e personale a causa delle condizioni degli edifici.

A sostegno della propria denuncia, Osa ha ricordato quanto successo appena la settimana precedente al liceo Cavour, dove un vetro era precipitato dal quarto piano dell’edificio, finendo nel cortile della scuola. Un episodio che, secondo gli studenti, dimostra la necessità di interventi per garantire ambienti scolastici sicuri e prevenire nuovi incidenti.