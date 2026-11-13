Alle prime ore del 12 novembre 2026 è stata inviata, poco prima delle 10, una serie di messaggi elettronici a quasi 3.800 istituti scolastici sparsi sul territorio nazionale. Il testo, firmato dal fittizio “Mikhail Andropov”, avvertiva: “L’edificio è stato minato e in questo preciso momento la vostra vita è in pericolo”, aggiungendo anche un’avviso di bomba al Palazzo Chigi.

L’allarme ha generato panico immediato, sebbene il caos del giorno precedente non si sia ripetuto.

Minaccia via email a quasi 3800 scuole

Il messaggio era identico per tutti i destinatari, ma a differenza della precedente ondata, le email provenivano da diversi indirizzi compromessi che utilizzavano domini filippini e altri paesi esteri. Alcuni di questi mittenti erano collegati a una docente di Davao, Jorhaida Budiang, e a una scuola di Batangas City, suggerendo l’utilizzo di credenziali rubate o acquistate sul dark web.

In totale, 1.803 email sono state recapitate in tempo reale, creando una rete di allarmi di bomba senza precedenti nella storia recente della scuola italiana.

Indirizzi compromessi e origine filippina

Le indagini preliminari hanno evidenziato che gli account violati includono domini legati a istituti educativi delle Filippine. L’autore del messaggio, “Mikhail Andropov”, si presenta come capo di un gruppo virtuale chiamato “Vilayat di Misoginistan”.

La scelta di un nome di stampo russo e l’uso di un account taiwanese già compromesso il giorno precedente indicano una strategia mirata a confondere le autorità, sfruttando la velocità di diffusione delle piattaforme di posta elettronica.

Risposta istituzionale: linee guida e operatività

Di fronte a questa emergenza, il governo ha emanato una comunicazione urgente a tutti i presidi e ai prefetti, invitandoli a non disporre evacuazioni in assenza di evidenze concrete oltre le email massive. La direttiva, trasmessa a metà mattinata, sottolinea la necessità di valutare ogni minaccia con criteri più rigorosi per evitare il blocco di servizi essenziali. Solo 77 plessi sono stati evacuati, di cui 36 hanno ripreso le lezioni pochi minuti dopo, mentre la maggior parte degli studenti è rimasta in aula.

Incontro del CISR e ruolo dei ministri

Nel pomeriggio, il Comitato per la Sicurezza della Repubblica (CISR) si è riunito in una sessione tecnica con i vertici dell’intelligence, dell’Agenzia per la Cybersicurezza, il sottosegretario Alfredo Mantovano, il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara e il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. L’obiettivo dichiarato è impedire che minacce infondate blocchino servizi essenziali e garantire la sicurezza di studenti, personale scolastico e famiglie. È stato definito che, per ogni settore, le amministrazioni centrali forniranno indicatori operativi e catene di comando per riconoscere rapidamente le false allarme.

Indagini penali e cooperazione internazionale

Le Procure di Roma e Milano hanno aperto fascicoli per procurato allarme, minacce aggravate e pubblica intimidazione. Il pool antiterrorismo della Procura di Roma, guidato dal procuratore capo Francesco Lo Voi, sta raccogliendo le testimonianze delle scuole colpite, mentre la Procura di Milano indaga su possibili autori ignoti. Parallelamente, la Polizia Postale e le forze di sicurezza stanno tracciando i percorsi dei server di posta, con il supporto dell’Europol, per identificare la provenienza dei messaggi e verificare eventuali legami con altri attacchi recenti, come gli atterraggi di emergenza di voli di linea sorpresi da caccia militari.

Un tavolo tecnico ristretto avrà luogo la mattina successiva per definire procedure operative a breve, medio e lungo termine. Oltre alle scuole, il focus si estenderà ad ospedali, infrastrutture di trasporto, telecomunicazioni ed enti locali, con l’intento di creare protocolli di risposta rapida e condivisi a livello nazionale.

Nel frattempo, le autorità hanno sottolineato che le minacce non corroborate da prove concrete non giustificano l’interruzione delle attività scolastiche. I dirigenti sono invitati a fornire al Prefetto tutti gli elementi disponibili per una valutazione accurata, mentre il governo si dichiara pronto a riferire al Parlamento le misure adottate nei prossimi giorni.