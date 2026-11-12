Il talent di Maria De Filippi continua a dominare le serate primaverili di Canale 5. Dopo il consueto appuntamento domenicale, il programma ha deciso di spostare una puntata al sabato, creando un’occasione speciale per i concorrenti e per il pubblico.

Le anticipazioni fornite da SuperGuidaTv mostrano come la giornata di sabato 14 novembre sarà caratterizzata da una programmazione alterata a causa di impegni sportivi domenicali, mentre domenica 8 novembre porterà un ritorno sorprendente di una vincitrice di un’edizione passata e una serie di sfide tra i giovani talenti.

Sabato 14 novembre: la puntata speciale di Amici 26

Per permettere la trasmissione di eventi tennistici e la riduzione di Verissimo su Canale 5, la direzione ha optato per una trasmissione di sabato. I giudici esterni della serata saranno Oriella Dorella per il ballo e Ermal Meta per il canto, mentre i musical guest saranno Virginio e Gaia.

La serata si è conclusa con una doppia eliminazione: Paulo, censurato per un atteggiamento ritenuto statico dal responsabile Rudy Zerbi, e Morik, giudicato privo di una visione artistica a lungo termine. Inoltre, la sfida di pugilato ha visto vincere Gabriele contro Dennis, aggiungendo una nota di adrenalina al format.

Le parole dei giudici sui cantanti

Ermal Meta ha elogiato Aura definendo il suo inedito una hit, ma le ha consigliato di concentrarsi maggiormente sul pubblico. Shari è stata definita un vero talento per il suo timbro unico, mentre Andrea Heros ha ricevuto apprezzamenti per la qualità della composizione, paragonata ai titoli di coda di un film anni ‘80. Kashmere, invece, è stata lodata per aver trasmesso il mood della canzone senza forzare la profondità. Tiaso ha colpito Ermal per una voce capace di tonalità quasi maschili, mentre Nicolò è stato invitato a gestire meglio le proprie emozioni vocali.

Domenica 8 novembre: ritorno di Angelina Mango e sfide sportive

La puntata di domenica ha dato il benvenuto a Angelina Mango, vincitrice dell’edizione 2024, la quale ha cantato il nuovo singolo “Vita da adulti” suscitando l’entusiasmo del pubblico. Parallelamente, una prova sportiva ha messo alla prova Alex contro Giacomo nei pattini a rotelle, con Alex che ha totalizzato il punteggio più alto, 63,17, difendendo così il banco del programma.

Riammessi e tensioni in classe

Il tecnico Rudy Zerbi ha deciso di riammettere Riccardo allo studio, riconoscendo il suo impegno nonostante un infortunio al polso e momenti di difficoltà. Al contempo, Paulo è stato nuovamente sotto accusa per ritardi reiterati alle lezioni, un comportamento che ha spinto Zerbi a mettere in dubbio la sua permanenza nella scuola. La sfida di danza ha visto vincere Benedetta, seguita da Charli, Riccardo e Lollo, quest’ultimo salvato da una prova immediata contro Carlotta grazie al giudizio di Marcello Sacchetta. Nell’ambito cantautorale, Shari e Tiaso hanno condiviso il primo posto, mentre Andrea Heros e Kashmere sono scesi in fondo alla classifica.

Giudici e valutazioni

La giuria di canto è stata guidata da Gigi D’Alessio, mentre la danza è stata valutata da Garrison Rochelle. Entrambi i gruppi di giudici hanno fornito feedback specifici: Ermal Meta ha definito la canzone di Aura una potenziale hit, ma le ha suggerito di interagire di più con il pubblico; Oriella Dorella ha consigliato a Benedetta di migliorare la definizione dei movimenti, sottolineando l’importanza di inizio e fine nella coreografia.

Le due puntate hanno messo in evidenza l’alternarsi di momenti di gloria e di tensione, con giudici attenti, ospiti di rilievo e concorrenti pronti a dimostrare la propria versatilità. Il talento di Angelina Mango, le sfide sportive di Alex e la doppia eliminazione di sabato delineano un percorso ricco di sorprese per le prossime settimane di Amici 26.