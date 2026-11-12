A Torino convegno organizzato da Acop ,'il futuro non si costruisce contrapponendo pubblico e privato'

(Adnkronos) - È i calendario per venerdì 13 novembre il convegno 'Il futuro della sanità. Tecnologie, innovazioni e nuovi modelli per le strutture sanitarie', a Torino presso il Toolbox Coworking in via Agostino da Montefeltro 2, a partire dalle 18. L’evento è organizzato da Acop, Associazion...

(Adnkronos) – È i calendario per venerdì 13 novembre il convegno ‘Il futuro della sanità. Tecnologie, innovazioni e nuovi modelli per le strutture sanitarie’, a Torino presso il Toolbox Coworking in via Agostino da Montefeltro 2, a partire dalle 18. L’evento è organizzato da Acop, Associazione coordinamento ospedalità privata, insieme al media partner ‘Il Giornale del Piemonte e della Liguria’.

“Il nostro Servizio sanitario nazionale rappresenta una delle più importanti conquiste dello Stato sociale, ma oggi si trova ad affrontare sfide profondamente diverse rispetto a quelle che ne hanno accompagnato la nascita – afferma Michele Vietti, presidente Acop Nazionale – L’invecchiamento della popolazione, l’aumento delle patologie croniche, la crescente domanda di prestazioni sanitarie, la carenza di personale medico e infermieristico e la rapidità dell’innovazione tecnologica stanno modificando significativamente i bisogni di salute dei cittadini e, conseguentemente, le modalità con cui dobbiamo organizzare le risposte assistenziali”.

“La tutela della salute resta una responsabilità pubblica – aggiunge Simone Fabiano, presidente Acop Piemonte e Ceo di Sanitalia Group – ciò non significa, però, che la risposta assistenziale debba essere costruita prescindendo dal contributo delle strutture private.

La sanità privata, e in particolare quella accreditata, rappresenta una componente strutturale della rete sanitaria, non un’alternativa al servizio pubblico.Le strutture private possono contribuire con capacità produttiva, specializzazione, flessibilità organizzativa e investimenti, soprattutto nella diagnostica, nella chirurgia programmata, nella riabilitazione e nell’assistenza sociosanitaria. Un’integrazione effettiva può aiutare a ridurre i tempi di attesa, migliorare la continuità assistenziale e utilizzare in modo più appropriato le risorse disponibili”.

Il convegno – informa una nota – prevede i saluti istituzionali e l’introduzione ai temi della serata da parte di Vietti e Fabiano.

Seguirà la tavola rotonda a cui presenzieranno relatori istituzionali e aziende partner: Federico Riboldi, assessore alla Sanità della Regione Piemonte; Giovanni Crosetto, deputato al Parlamento europeo; Antonio Sottile, direttore della Direzione Sanità della Regione Piemonte; Carlo Picco, direttore generale dell’Asl Città di Torino; Anna Maria Poggi, presidente della Fondazione Crt; Mario Pasquinelli, presidente Giotto Innovazione; Claudio Aruta, presidente di Agm Project Consulting. Alle 20, la Networking Dinner vuole essere un momento conviviale per proseguire il dialogo.

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