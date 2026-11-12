Allarmi bomba, studenti romani: “La mail non era credibile ma c’è un po’ di angoscia”

“Si capiva che la mail non era vera ma c’era un po’ di angoscia. Non sapevamo se fosse un’esercitazione” dice all'Adnkronos una studentessa all'uscita dal Liceo Terenzio Mamiani, all'indomani dell'allarme che ha coinvolto più di 6mila istituti in tutta Italia. Quanto alla nuova mail che a...

“Si capiva che la mail non era vera ma c’era un po’ di angoscia. Non sapevamo se fosse un’esercitazione” dice all’Adnkronos una studentessa all’uscita dal Liceo Terenzio Mamiani, all’indomani dell’allarme che ha coinvolto più di 6mila istituti in tutta Italia. Quanto alla nuova mail che annunciava la presenza di ordigni nelle scuole, c’era preoccupazione “perché sono stati mandati altri messaggi minatori, tipo quello in cui si diceva che alle 11 saremmo tutti morti”.

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