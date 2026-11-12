Israele alza l’allerta, USA chiude i valichi e Russia e Iran stringono la rete digitale contro l’Europa.

Negli ultimi giorni la tensione in Medio Oriente è salita di livello, con tre potenze che hanno avviato iniziative decisive contro la Repubblica Islamica. Da Gerusalemme, il governo israeliano ha ordinato all’IDF di intensificare i preparativi per un possibile attacco all’Iran, mentre a Washington si sta perseguendo una strategia mirata a chiudere tutti i valichi terrestri persiani.

Parallelamente, Mosca e Teheran hanno consolidato una cooperazione cyber che potrebbe trasformare il conflitto in una guerra digitale su scala continentale.

Israele ordina l’IDF a prepararsi per un attacco all’Iran

Il premier Benjamin Netanyahu ha incaricato il suo gabinetto di sicurezza di porre l’esercito in stato di massima allerta, prevedendo l’impiego di forze terrestri, aeree e navali in vista di una operazione contro l’Iran.

La decisione, comunicata attraverso i canali ufficiali del ministero della difesa, è stata accolta con sconcerto da parte del capo dell’esercito, Gadi Eisenkot, che ha scritto al premier una lettera di protesta. Eisenkot ha sottolineato che l’attivazione delle forze senza una minaccia immediata rischia di minare la fiducia dei cittadini e di creare una crisi costituzionale, dato che il suo governo gode della fiducia di appena 46 membri della Knesset.

L’interazione tra i due leader ha mostrato le crepe politiche in Israele, mentre la retorica di Netanyahu ha definito la posizione di Eisenkot una “mossa irresponsabile” che cerca di politicizzare la sicurezza nazionale.