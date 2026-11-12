Il Duca di Sussex Harry si è presentato nella cittadina di Brackley nel Northamptonshire poche ore dopo che la famiglia reale ha guidato la tradizionale commemorazione della Domenica della Memoria al Cenotafio di Londra. La sua apparizione è stata seguita da una forte copertura mediatica, che ha messo in evidenza il contrasto tra la partecipazione di Harry a un evento locale e quella dei membri più senior della Casa Windsor a Whitehall.

La cerimonia di Londra: re Carlo, principe William e la principessa Catherine in prima fila

Il re Carlo III e il principe William, affiancati dalla principessa Catherine, hanno deposto le corone di papavero ai piedi del Cenotafio di Whitehall, mentre il suono del Big Ben scandiva i due minuti di silenzio nazionale.

Sul balcone del Foreign Office, la princessa Kate Middleton ha attirato tutti gli sguardi indossando gli orecchini di perle di Collingwood, appartenuti a Lady Diana, e una spilla della defunta regina Elisabetta II. Accanto a lei, la regina consorte Camilla ha sorriso, confermando un messaggio di unità e continuità della Corona in un momento di commozione collettiva.

Il duca di Sussex sceglie Brackley: motivi e implicazioni

Nonostante il suo decennio di servizio militare, Harry non ha partecipato al corteo ufficiale perché, come stabilito dal protocollo reale, soltanto i membri con incarichi istituzionali sono invitati al Cenotafio. Invece, il principe ha scelto di presenziare a una funzione religiosa locale a Brackley, dove ha reso omaggio ai caduti insieme a veterani e membri della comunità. L’assenza al momento più emblematico della festività è stata interpretata da molti come una dimostrazione di distanza dal nucleo centrale della famiglia, alimentando speculazioni su possibili tensioni interiori.

Le critiche di Richard Eden

Il direttore del Daily Mail Diary, Richard Eden, ha definito l’evento una “dimostrazione di tutte le paure” espresse nei suoi programmi riguardo a una “famiglia reale alternativa”. Eden ha osservato che, pur essendo uno dei soli due membri della dinastia con esperienza attiva nelle forze armate (l’altro è Andrew Mountbatten Windsor), la decisione di Harry di apparire in una località provinciale “sembra una provocazione” che potrebbe intaccare la credibilità della Corona. Secondo lui, la scelta di Harry ha creato un clima di imbarazzo sia per la famiglia sia per il pubblico, che ora osserva una divisione più marcata tra i vari rami della famiglia reale.

Impatto sulla percezione pubblica della monarchia

Le immagini di Kate Middleton, adornata con i gioielli di Lady Diana, hanno suscitato un’ondata di emozione a Londra, mentre la solitudine di Harry a Brackley è stata ampiamente discussa sui social media. La contrapposizione tra i “quattro magnifici” – Carlo, Camilla, William e Kate – e il Duca di Sussex evidenzia una frattura percepita, con il pubblico che si chiede se la tradizione reale possa adattarsi a queste divisioni. Alcuni commentatori ritengono che la cerimonia di Londra abbia rafforzato l’immagine di stabilità, mentre la presenza di Harry a Brackley abbia messo in luce un diverso tipo di rispetto verso i caduti, più intimo e legato alle radici personali del principe.