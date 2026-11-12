A Roma la "Theodora" di Handel per l'unica rappresentazione italiana

Roma, 12 nov. (askanews) – Dopo quattro concerti in Sudamerica e l’apertura del loro tour europeo a Parigi, il Monteverdi Choir e gli English Baroque Soloists arrivano a Roma all’Accademia Nazionale di Santa Cecilia per l’unica rappresentazione italiana della “Theodora” di Handel, un’opera raramente messa in scena che racconta una storia intensa di coscienza, fede e libertà.

Manca infatti a Roma dal 1984 ed è stata rappresentata solo 4 volte in Italia negli ultimi 40 anni. Composta nel 1749 su un libretto inglese di Thomas Morell, Theodora fu il penultimo oratorio di Handel. La vicenda della martire cristiana è una delle opere più intensamente drammatiche ed emotivamente profonde del compositore, caratterizzata da una visione introspettiva, da personaggi principali psicologicamente sfaccettati e da un coro che occupa il centro stesso del dramma.Nella Sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, Lunedì 16 novembre, Christophe Rousset dirigerà il celebre oratorio drammatico di Handel nell’ambito della stagione di musica da camera dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia.Ad affiancare il Monteverdi Choir e gli English Baroque Soloists c’è un cast internazionale.

Marie Lys nel ruolo di Teodora, Alice Coote in quello di Irene, Iestyn Davies in quello di Didimo, Guy Cutting in quello di Settimio, John Chest in quello di Valente e Jonathan Hanley in quello del Messaggero.