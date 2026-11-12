Pioggia di droni russi su Kiev, inviati Usa a Mosca

Milano, 12 nov. (askanews) – I vigili del fuoco spengono un incendio in un condominio danneggiato da un attacco con un drone russo a Kiev, uno dei 123 lanciati durante la notte da Mosca, secondo il servizio ucraino, nei giorni in cui ad Abu Dhabi i negoziatori di entrambe le parti, con la mediazione degli Usa, cercano una via per la pace.”Eravamo all’asilo, avevamo appena lasciato nostro figlio, siamo scesi nel rifugio e poi c’è stato l’attacco – racconta una residente del palazzo – Le porte del rifugio tremavano letteralmente.

Ci hanno detto subito che si trattava del nostro condominio e che era l’ingresso principale. Abbiamo un cagnolino a casa e non ci permettono ancora nemmeno di entrare”Intanto la diplomazia continua il suo cammino: Jared Kushner e Steve Witkoff, che hanno guidato la delegazione statunitense ad Abu Dhabi, sono a Mosca per incontrare il presidente russo Vladimir Putin.

Successivamente incontreranno il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky.