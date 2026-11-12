Allarmi bomba nelle scuole, Meloni chiede unità alle opposizioni

Milano, 12 nov. (askanews) – Dopo gli allarmi bomba che hanno coinvolto numerose scuole italiane, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha convocato a Palazzo Chigi i leader delle opposizioni, lanciando un appello all’unità.La premier ha annunciato un’informativa in Parlamento dei ministri Tajani, Crosetto e Piantedosi, mentre il governo lavora a rafforzare il coordinamento tra le strutture di sicurezza.La linea è evitare evacuazioni automatiche in caso di minacce generiche, come le email inviate in massa alle scuole, senza elementi concreti di pericolo.

Resta ai prefetti la possibilità di disporle in presenza di rischi effettivi.Dalle opposizioni arriva la disponibilità a collaborare, ma senza deleghe in bianco. La segretaria del Pd Elly Schlein chiede più risorse per la cybersicurezza e protocolli efficaci. Per il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte spetta al governo formulare proposte concrete.

Carlo Calenda, leader di Azione, parla di un Paese sotto attacco informatico e rilancia l’ipotesi di uno “scudo democratico” contro le interferenze straniere.Intanto, nuove email minatorie sono state inviate a centinaia di indirizzi del ministero dell’Istruzione, con una richiesta di dimissioni di Meloni e una minaccia di bomba a Palazzo Chigi. Il governo le ha considerate false, escludendo la presenza di un allarme concreto.