Un maxi richiamo alimentare coinvolge 398 prodotti tra conserve, marmellate, sughi e succhi di frutta per una possibile contaminazione microbiologica. Il Ministero della Salute ha pubblicato 38 avvisi che interessano numerosi marchi, tutti riconducibili allo stesso stabilimento produttivo. Ecco quali sono gli alimenti da non consumare e le indicazioni per i consumatori.

Maxi richiamo alimentare, 398 prodotti ritirati per rischio microbiologico

Un provvedimento precauzionale di ampia portata interessa 398 prodotti alimentari, tra conserve sott’olio, marmellate, confetture, pesti, passate di pomodoro, sughi e succhi di frutta. Il Ministero della Salute ha diffuso 38 avvisi di richiamo relativi ad alimenti commercializzati con denominazioni differenti, ma provenienti tutti dal medesimo stabilimento produttivo. L’allerta riguarda una possibile contaminazione microbiologica, anche se nelle comunicazioni più recenti non viene indicato quale microrganismo potrebbe rappresentare un pericolo.

Maxi richiamo per 398 alimenti: quali prodotti sono coinvolti e dove vengono venduti

L’elenco comprende un numero particolarmente elevato di preparazioni. Tra le conserve vegetali interessate figurano carciofi, melanzane, peperoni, pomodori secchi, cipolle, zucchine, friarielli, funghi porcini, giardiniere e peperoncini ripieni di tonno, oltre a diverse lavorazioni a base di erbe spontanee, radici e verdure particolari.

Il richiamo si estende anche a numerose confetture e marmellate, con prodotti a base di albicocche, fragole, ciliegie, pesche, mirtilli, lamponi, more, prugne, fichi, agrumi, castagne e zucca. Nell’elenco compaiono inoltre pesto alla genovese, pesto di rucola e di aglio orsino, passate di pomodoro, sughi pronti, ketchup, gelatine, frutta sciroppata e nettari di diversi gusti, tra cui mela, pera, pesca, albicocca, amarena, ciliegia, fragola e mirtillo.

Come riportato da Today, tutti gli alimenti interessati sono stati prodotti da Cascina Balcarino di Manfredini Gianmarco, nello stabilimento di via Castelbarco 53, a Orzinuovi, in provincia di Brescia. Le referenze sono state distribuite con numerosi marchi, tra cui Cascina Balcarino, Al Rocol, Arnoldi Cristian, Bariselli, Bionature, Cavalta, Dal Fior, Gea, Ghisi Guglielmo e Bodini Natalia, Grugni, Il Platano, La Contea, La Stornaia, Limes, Limonaia La Malora, L’Orto di Mimì, Maghenzani, Ortofrutticola La Perla, Pagani, San Benedetto, Scudiero, Tenuta I Lecci e Toninelli Fratelli.

L’indicazione rivolta ai consumatori è di non mangiare gli alimenti segnalati, anche nel caso in cui le confezioni siano già state aperte, e di riportarli al negozio in cui sono stati acquistati. Per riconoscere le referenze interessate è necessario confrontare nome commerciale e marchio con i 38 avvisi disponibili sul portale ufficiale del Ministero della Salute. Il provvedimento comprende tutte le referenze indicate nelle comunicazioni, senza distinzioni legate a lotti, formati o termini minimi di conservazione.