Allarmi bomba, Meloni: nessun pericolo concreto, vogliono spaventare

Milano, 11 nov. (askanews) – “Oggi migliaia di scuole italiane hanno ricevuto un messaggio che annunciava una bomba. In molti istituti i ragazzi sono stati fatti uscire, le forze dell’ordine hanno controllato aula per aula e vi dico subito la cosa più importante, non è stato trovato nulla in nessuna scuola. So che per molte famiglie è stata una giornata di paura o di disagio, lo capisco, chiaramente non lo sottovaluto.

Voglio ringraziare i dirigenti scolastici, gli insegnanti, il personale che hanno gestito tutto con ordine, hanno tenuto tranquilli i ragazzi e voglio ringraziare le donne e gli uomini delle forze dell’ordine che in poche ore hanno verificato migliaia di edifici”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un video a commento della giornata segnata da migliaia di allarmi bomba nelle scuole italiane.”Non è la prima volta che accade – ha aggiunto la premier – e non riguarda solamente la nostra nazione.

Solo oggi oltre all’Italia sono state coinvolte in modo analogo il Regno Unito e Irlanda. La settimana scorsa false segnalazioni di ordigni a bordo degli aerei hanno postretto a dilottare decine di voli in tutta Europa, alcuni in partenza o diretti in Italia. Su nessun aereo è stato trovato nulla. Negli stessi giorni, oggi compreso, messaggi simili hanno raggiunto redazione giornalistica in altre nazioni europee.

Anche lì nessun ordigno. Da tutto questo, lo dico anche all’esito di una riunione che ho avuto oggi a Palazzo Chigi con i ministri competenti, con i vertici dell’intelligence e della cybersecurity, ricaviamo soprattutto tre cose. Primo, ad oggi non c’è alcun elemento che indichi un pericolo concreto. Secondo, questi messaggi non servono a colpire, servono a spaventare. Chi li scrive vuole soprattutto la nostra paura, le giornate perse, il sospetto, il caos. Terzo, su chi ci sta dietro lavorano gli investigatori e la magistratura, insieme ai loro colleghi europei.”Io non farò ipotesi, quando ci saranno certezze le conoscerete. Ma devo dirvi con l’onestà che mi contraddistingue anche un’altra cosa. È possibile che messaggi come questi arrivino ancora? Non sarà il segno che qualcosa non ha funzionato, sarà la prova che chi li manda non ha altro e ci troverà pronti. Stiamo lavorando per mettere in campo tutti gli strumenti di cui disponiamo per minimizzare l’impatto di questi attacchi. Ogni allarme continuerà a essere verificato uno per uno. Vi posso assicurare che non intendiamo abbassare la guardia perché non permetteremo a una mail anonima di decidere il calendario scolastico dei nostri figli. Ho invitato per domani a Palazzo Chigi i leader delle opposizioni, li ringrazio fin d’ora per la loro presenza sulla sicurezza degli italiani a cominciare da quella percepita non c’è una maggioranza e non c’è un’opposizione c’è l’Italia. Chi ha fatto questo voleva una nazione ferma, voleva una nazione impaurita – ha concluso Giorgia Meloni – troverà una nazione che domani si sveglia, accompagna i figli a scuola e va a lavorare e questa è la risposta migliore e più forte che abbiamo da dare”.