Usa, Trump ad Arlington per il Veteran Day

Milano, 11 nov. (askanews) – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump depone una corona di fiori presso il Cimitero nazionale di Arlington, in Virginia, accompagnato dal vicepresidente JD Vance, dalla first lady Melania Trump e dalla second lady Usha Vance, in occasione del Veterans Day negli Stati Uniti, la festa che si tiene ogni anno l’11 novembre per onorare tutti i militari che hanno prestato servizio nelle Forze Armate americane.
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