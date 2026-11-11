Allarmi bomba con mail in oltre 6.000 scuole. Meloni convoca vertice

Roma, 11 nov. (askanews) – Oltre seimila le scuole in tutta Italia che hanno ricevuto la mail anonima con l’allarme bomba. I dati sono stati confermati da fonti del ministero dell’Istruzione e del Merito (Mim) dopo che nelle prime ore si era parlato di circa 300 istituti.Caos a Milano, Roma e in molte altre città e hinterland con centinaia di studenti rimandati a casa, tra paura e corse dei genitori per andare a recuperare i più piccoli.

E disagi anche per effettuare le numerose verifiche nelle scuole. Una ragazza del Liceo Virgilio di Roma racconta:”È arrivata la preside in cortile che ci ha detto della mail con l’allarme bomba e l’edificio è stato subito evacuato, poi sono state chiamate le forze dell’ordine che devono ancora arrivare perché c’è una lunga lista d’attesa tra tutte le scuole”.

“Molti studenti sono andati a casa, noi siamo ancora qui, molti hanno le borse ancora dentro e ci sono anche le chiavi di casa” dice un’altra studentessa.La mail inviata a migliaia di istituti contiene minacce esplicite contro gli italiani e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Il mittente si presenta come Mikhail Andropov, leader del Vilayat di Misoginistan, e preannuncia un “genocidio contro gli italiani”.”Dalle verifiche effettuate, non emerge alcun elemento che faccia ritenere sussistente un pericolo concreto” ha affermato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un post su Facebook.La premier ha convocato un vertice a Palazzo Chigi e ha proposto un incontro anche con i leader delle opposizioni con l’obiettivo, ha detto, di “garantire la massima informazione e favorire un confronto istituzionale su una questione che riguarda la sicurezza nazionale e la serenità dei cittadini”.Minacce simili si sono verificate contemporaneamente nelle scuole di Scozia e Irlanda e nelle settimane scorse anche in altri paesi europei.

Gli inquirenti dovranno valutare se attribuirle a un’unica regia.