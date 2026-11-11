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Quando Las Vegas diventa una foresta: insolita sosta all'ARTE Museum

Las Vegas, 11 nov. (askanews) – Las Vegas ha la vocazione di trasformare qualsiasi cosa in spettacolo, ma l’ARTE Museum lo fa senza neon, jackpot o fontane coreografate. Qui la sensazione nasce dal digitale e arriva da proiezioni, suoni e profumi: si entra per vedere un museo e si esce con l’impressione di aver attraversato una foresta, un’aurora boreale o una cascata infinita.

Il percorso si snoda in tredici spazi immersivi, nel 63 CityCenter lungo Las Vegas Boulevard. Ogni sala è un piccolo mondo: onde che sembrano travolgerti, fiori che sbocciano sott’acqua, gocce di pioggia che diventano ritmo, alberi animati da presenze misteriose. Non è certo un museo da guardare in silenzio, con le mani dietro la schiena.

Le installazioni reagiscono ai movimenti, le colonne sonore avvolgono la stanza e fragranze su misura completano l’illusione. In una città costruita per stupire, l’ARTE Museum riesce a offrire qualcosa di diverso: non il fragore del casinò, ma una pausa sensoriale, quasi ipnotica. C’è anche spazio per l’arte classica: una collaborazione con il Musée d’Orsay reinterpreta opere di Monet, Van Gogh e altri maestri attraverso il linguaggio del digital art.

Non sostituisce il quadro, ma lo trasforma in un’esperienza da attraversare, con colori che si muovono e prospettive che cambiano sotto i tuoi occhi. Il museo si trova all’angolo tra Las Vegas Boulevard e Harmon Avenue, a pochi passi da Crystals e dal Cosmopolitan. Dopo il percorso, l’ARTE Tea Bar propone una tea house arricchita da media art: un finale tranquillo, insolito per una città che in genere la parola “tranquillo” non sa neppure dove stia di casa.

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