Oggi ennesimo allarme bomba che coinvolto 6mila scuole in tutta Italia, le quale avrebbero ricevuto la stessa mail firmata da Mikhail Andropov: si indaga per capire chi c’è dietro. I dettagli.

Allarmi bomba in 6mila scuole: il testo a firma Mikhail Andropov

Prima l’attacco ai frigoriferi, poi i falsi allarmi bomba sugli aerei, ora i falsi allarmi bomba nelle scuole.

Questa mattina, mercoledì 11 novembre 2026, ben 6mila scuola da Nord a Sud hanno ricevuto la stessa mail di minaccia, firmata Mikhail Andropov. Ecco il testo: “Questo è Mikhail Andropov, leader del Vilayat di Misoginistan. Siamo venuti per annientarvi. Metteremo in atto un genocidio contro gli italiani. Mi sono preparato a lungo per questo: uccidere ognuno di voi.

Ho appena lasciato nel vostro edificio, all’interno di un sacchetto di plastica, un potente ordigno esplosivo con innesco a distanza. L’ho posizionata in modo tale che l’onda d’urto si propaghi in tutto l’edificio. Di voi rimarranno solo ossa e una poltiglia sanguinolenta. Inoltre, si legge anche che, “abbiamo piazzato una bomba nel motore dell’auto del vostro primo ministro.

Dopodiché finiremo i sopravvissuti a coltellate.” Ma, chi c’è dietro la firma Mikhail Andropov?

Allarmi bomba in 6mila scuola dopo la mail firmata Mikhail Andropov: chi c’è dietro?

Chi c’è dietro il nome Mikhail Andropov? Innanzitutto si tratta dello stesso nome utilizzato per le rivendicazioni delle minacce e degli allarmi bomba che hanno riguardato nei giorni scorsi decine di voli. La mail sarebbe partita da un indirizzo appartenente alla Dayeh University, un istituto universitario che si trova nella contea di Changhua, a Taiwan. Il testo, inoltre, ripercorre quello del 2 novembre scorso quando veniva fatto riferimento alla presunta presenza di un ordigno all’interno di un sacchetto di plastica. Non è quindi da escludere che il mittente abbia sfruttato la mail dell’università di Taiwan al fine di entrare poi con un sistema forse di phishing all’interno di un data base aperto con la lista delle scuole italiane da inserire appunto nell’allarme bomba. Oggi alle ore 16:00 intanto Giorgia Meloni ha convocato una riunione a Palazzo Chigi per fare il punto sulla situazione.