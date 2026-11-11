Il sogno di poter volare nonostante la disabilità: è la storia di Lucia Sabrina Papa, cieca sin dalla nascita, è diventata la prima allieva pilota non vedente in Italia. Ecco la sua storia.

Lucia Sabrina Papa è la prima pilota cieca dalla nascita d’Italia

Un sogno nel cassetto che diventa realtà.

Lucia Sabrina Papa ha 56 anni ed è cieca dalla nascita a causa di una distrofia retinica. Nonostante ciò è riuscita a diventare la prima allieva pilota non vedente in Italia e, per la prima volta, ha avuto l’opportunità di entrare in una Torre di Controllo, quella Enav dell’aeroporto di Roma-Fiumicino, dove ha conosciuto da vicino il lavoro dei controllori del traffico aereo e le tecnologie utilizzate.

Ad accompagnarla la Ministra per le Disabilità, Alessandra Locatelli.

Lucia Sabrina Papa è la prima pilota cieca dalla nascita d’Italia: “Sono arrivata a 200 ore di volo”

Lucia Sabrina Papa è la prima allieva non vedente in Italia. Il suo sogno nasce sin da quando era solamente una bambina, quando viveva nei pressi dell’aeroporto militare Fortunato Cesari di Galatina, in provincia di Lecce, e ascoltava il rumore degli aerei.

Le sue parole: “Sin da piccola quando sentivo gli aerei, correvo in giardino. Mi attirava quel rombo possente che quasi voleva staccarmi dal suolo: dico sempre che, da piccola, volevo essere l’aereo e non il pilota, perché l’aereo volava più in alto e più veloce degli uccelli. Immaginavo questo cielo, immenso, libero, mentre dalla mia condizione la terra si presentava piena di ostacoli.” Il suo sogno ha cominciato a prendere forma nel 2016, quando ha iniziato il suo percorso ai comandi di diversi aeromobili: dagli ultraleggeri biposto Sky Arrow e Tecnam P-92 ai Cessna 152 e 172, fino all’aereo acrobatico Extra EA-200: “non ho mai avuto l’idea di pilotare: ho cominciato 11 anni fa grazie all’associazione ‘Baroni rotti’ e We-Fly Team; mi sono avvicinata al volo come passeggero e poi, grazie all’istruttore, ho visto come funzionavano i comandi. Io, via via, questi comandi li tenevo sempre di più e cominciavo a sentire l’aereo sempre di più mio, finché non ho trovato un istruttore che ha capito che avrei potuto fare molto di più: ci siamo inventati un metodo tattile per capire l’assetto dell’aereo, per leggere gli indicatori: ho imparato cosa fare e quando farlo. L’istruttore è sempre accanto me e rappresenta i miei occhi. Sono arrivata a 200 ore di volo con gli ultraleggeri e ora sono in aviazione generale. Ho provato anche l’elicottero ma preferisco l’aereo“. La sua incredibile storia è raccontata nell’autobiografia “Volando nell’invisibile”.