Il caso tra Pierluigi Diaco e Alberto Ravagnani continua a far discutere, complici le illazioni rivolte da qualcuno al conduttore secondo cui dietro tutto questo clima teso, legato alle domande poste dal conduttore all’ex prete ci sarebbero delle avances non corrisposte. Proviamo a far luce su quanto è effettivamente accaduto prima che conduttore e ospite arrivassero in studio prima della puntata tanto criticata.

Pierluigi Diaco e Alberto Ravagnani, il clima pre-puntata era disteso

Per chi ha parlato di turbamento e di un clima difficile prima che Ravagnani si sedesse al centro dello studio per sottoporsi alle domande di Diaco è arrivata una conferma interna, ricevuta da un giornalista da chi era in quei momenti nel camerino dello studio Rai.

Secondo questa persona il clima tra i due era assolutamente disteso, non vi erano segnali di turbamento di alcun tipo, Diaco ha parlato a Ravagnani di come egli ha affrontato la consapevolezza del proprio orientamento sessuale e di altre discussioni, a dimostrazione che le tematiche affrontate non erano poi così sconosciute.

Se avesse dimostrato turbamento, continua chi ha riferito lo scoop, Ravagnani avrebbe potuto comunicarlo prima di entrare in studio, invece i due hanno percorso i metri che separavano l’ingresso nello studio in assoluta serenità, non facendo presagire poi quanto è effettivamente accaduto.

Diaco e le domande a Ravagnani, smontate le accuse di avances del conduttore

Quanto riferito dalle fonti interne, vicine al conduttore, di fatto va a smontare le accuse circolate nei giorni scorsi da persone che hanno addirittura parlato di avances dello stesso Diaco a Ravagnani.

Stando invece agli elementi in possesso dell’esperto Massimo Galanto, come riporta il sito specializzato DonnaPop, i due avrebbero avuto un incontro privato dove sono stati affrontati sia temi personali che professionali.

Si tratta tuttavia di ricostruzioni che non sono state confermate ufficialmente, manca infatti la versione di Ravagnani che potrebbe svelare quali siano stati i fattori che ne hanno causato il tanto citato turbamento. Diaco ciò nonostante ha proceduto legalmente contro chi ha diffuso le pesanti accuse nei suoi confronti.