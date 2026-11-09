Dieci anni e sei mesi di carcere per Russell Brand: l’attore e comico britannico è stato condannato a Londra per uno stupro e tre aggressioni sessuali ai danni di quattro donne. Il giudice ha usato parole durissime nei suoi confronti, ma la vicenda giudiziaria potrebbe non essere ancora conclusa: Scotland Yard sta infatti esaminando nuove accuse a suo carico.

Russell Brand condannato a 10 anni e 6 mesi di carcere: le accuse e la decisione del giudice

L’attore e comico britannico Russell Brand, come riportato da Tgcom24, sarebbe stato condannato a 10 anni e sei mesi di reclusione per lo stupro di una donna e tre aggressioni sessuali ai danni di altre tre donne.

La sentenza è stata pronunciata il 9 novembre 2026 dal giudice Joel Bennathan, presso la Southwark Crown Court di Londra, al termine di un procedimento giudiziario seguito con grande attenzione dai media britannici.

Il 51enne sarebbe stato riconosciuto colpevole il 5 novembre di quattro dei sette capi d’imputazione contestati, mentre era stato assolto da due accuse di stupro e da un’ulteriore contestazione di tentata violenza sessuale.

Le vicende ricostruite in tribunale riguardano episodi avvenuti tra il 2004 e il 2009, quando Brand attraversava una fase di grande popolarità tra televisione, radio e cinema.

Durante la lettura della pena, il magistrato avrebbe sottolineato la gravità della condotta dell’imputato, accusandolo di aver manifestato un «disprezzo disinvolto e arrogante» per il diritto delle donne di rifiutare un rapporto. Rivolgendosi direttamente all’attore, Bennathan avrebbe ricordato la sua ascesa professionale: «Circa 20 anni fa, Russell Brand, stavi diventando famoso. Eri intelligente e agli occhi di molte persone, divertente e carismatico. Eri anche diventato un predatore sessuale». Il giudice avrebbe inoltre evidenziato come la detenzione comporterà anche una separazione dai figli, precisando: «Sono consapevole che la prigione la priverà dei suoi figli, ma è colpa sua».

La difesa di Brand, le reazioni di Elon Musk e le nuove indagini

Brand, diventato celebre grazie alle sue esibizioni di stand-up comedy, alle apparizioni televisive e radiofoniche e successivamente ai ruoli cinematografici, ha sempre respinto le accuse. L’ex marito della popstar Katy Perry, sposato con Laura dal 2017 e padre di tre figli, aveva sostenuto che tutti i rapporti contestati fossero consensuali.

La giuria, formata da otto uomini e quattro donne, avrebbe riconosciuto Brand colpevole di quattro reati sulla base delle denunce di sei donne, rimaste anonime. Gli episodi comprenderebbero due aggressioni sessuali tra il 2004 e il 2005, lo stupro di una fan di 21 anni nel 2009 e la violenza ai danni di una collega. Per i diversi reati sarebbero state stabilite pene concorrenti, per un totale di 10 anni e sei mesi di carcere.

La condanna ha suscitato anche la reazione di Elon Musk, che su X l’ha definita «ingiusta», commentando un confronto con la pena inflitta a un altro uomo per reati sessuali. Intanto, Scotland Yard sta esaminando ulteriori accuse di stupro presentate da altre due donne. Le prime denunce erano emerse nel 2023 attraverso un documentario di Channel 4 e alcune inchieste del Times e del Sunday Times.