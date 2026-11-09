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G7 senza comunicato congiunto: l'America post-Midterm mette alla prova gli alleati - Eurofocus podca

G7 senza comunicato congiunto: l'America post-Midterm mette alla prova gli alleati - Eurofocus podca

I ministri degli Esteri sono riuniti a Parigi, ma non è prevista una dichiarazione comune. Ucraina e Iran dividono Washington dagli europei. Rubio al primo confronto dopo la sconfitta di Trump alle elezioni di metà mandato, mentre domani ripartono i negoziati con Mosca ad Abu Dhabi. Ascolta "Eur...

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I ministri degli Esteri sono riuniti a Parigi, ma non è prevista una dichiarazione comune. Ucraina e Iran dividono Washington dagli europei. Rubio al primo confronto dopo la sconfitta di Trump alle elezioni di metà mandato, mentre domani ripartono i negoziati con Mosca ad Abu Dhabi.

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Estratti audio: archivio audiovisivi Adnkronos. 
Musiche su licenza Machiavelli Music. 

https://www.youtube.com/watch?v=lBBuHNHXG2o

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