Un lunedì mattina funestato da un incidente terribile che ha posto ancora una volta al centro il ruolo degli alpinisti che puntano a dominare le montagne italiane, in particolare quelle lombarde che in questo periodo complice l’arrivo della neve diventano meta di sfida per testare le proprie capacità di scalarle al fine di raggiungere la cima.

La Grignetta e il “Canale dell’Igloo” meta poco frequentata anche dagli esperti

La Grignetta è una parete montuosa conosciuta in Lombardia, chiamata così perché è meno alta del Grigna e si trova vicino alla vetta più conosciuta. Essendo una paret e vi sono diversi modi di poterla affrontare e solitamente è consigliabile attenersi a percorsi praticati e conosciuti in modo da ridurre al minimo i problemi.

Esistono tuttavia dei tratti che non sono ancora stati battuti, o quantomeno vengono frequentati poco perché molto pericolosi o inediti ed avventurarsi può essere avvincente ma decisamente più rischioso se si hanno delle difficoltà lungo il percorso.

Uno dei più avvincenti è chiamato “Canale dell’Igloo” e si raggiunge dal Pian dei Resinelli e permette di salire sino alla vetta, situata a quota 2.184 metri dove si trova il rifugio Ferrario la cui forma ricorda proprio un Igloo da cui prende il nome.

Precipita sulla Grignetta, muore il 43enne alpinista bergamasco

La giornata di oggi non era particolarmente indicata per andare in cordata a causa delle condizioni meteo difficili ma spesso se non sono davvero proibitive, alpinisti con esperienza tentano di salire le pareti.

Questo è quanto ha fatto Gabriele Borgonovo, 43enne originario di Verdello, paese in provincia di Bergamo che assieme ad un amico ha provato a domare la Grignetta salendo dal Pian dei Resinelli seguendo il “Canale dell’Igloo”.

Durante la salita però è precipitato in un canalone davanti agli occhi dell’amico, una caduta per 10 metri, risultata fatale all’uomo che è deceduto. Come riporta il sito Bergamonews.it, la chiamata dell’amico e compagno di cordata è arrivata questa mattina attorno alle 11. La salma è stata infine portata all’ospedale Alessandro Manzoni di Lecco per le procedure di riconoscimento da parte dei familiari.