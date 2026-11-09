Durante la notte del 9 novembre una pioggia di droni di provenienza Ucraina è precipitata sul territorio della regione di Leningrad, scatenando un incendio nella raffineria Kirishi, la seconda più grande della Russia. L’improvvisa esplosione ha illuminato il cielo sopra la città di Kirishi, a circa 100 km a sud-est di San Pietroburgo, mentre le forze di difesa aeree hanno iniziato a intercettare gli aeromobili senza equipaggio.

Il governatore della regione, Alexander Drozdenko, ha confermato che, oltre al fuoco industriale, i mozziconi caduti hanno colpito il tetto di un edificio residenziale a Vsevolozhsk, provocando la morte di una donna che abitava al piano superiore. Gli altri inquilini sono stati evacuati senza ulteriori vittime. Le autorità locali hanno dichiarato che l’ingresso principale dell’edificio non ha richiesto l’evacuazione totale.

Impatto immediato sull’abitazione di Vsevolozhsk e sull’area industriale

Il crollo di un frammento di drone sul tetto di un appartamento ha rappresentato il primo segnale di un attacco più ampio. Il governatore ha riferito che la donna era la sola vittima diretta, mentre le forze di emergenza hanno subito avviato le operazioni di soccorso e di evacuazione dei residenti.

Parallelamente, il territorio industriale del distretto di Kirishky è stato bersagliato: 81 unità sono state abbattute da sistemi anti-aerei – una delle più alte concentrazioni di intercettazioni registrate in una singola regione negli ultimi mesi.

Danni e rilevanza della raffineria Kirishi

La struttura, nota ufficialmente come Kirishinefteorgsintez Production Association LLC, è controllata dal colosso energetico Surgutneftegaz e dispone di una capacità di circa 350.000 barili al giorno, corrispondenti al 7 % della raffinazione totale russa. Commissionata nel 1966, la raffineria è progettata per trasformare 20-21 milioni di tonnellate di greggio all’anno in una gamma di prodotti: benzina, diesel, cherosene avio, olio combustibile, bitume e prodotti petrolchimici.

Oltre a fornire la maggior parte del carburante a San Pietroburgo, la raffineria approvvigiona l’aeroporto di Pulkovo con cherosene per l’aviazione. Gli attacchi precedenti – in particolare quello di che ha costretto la chiusura dell’unità principale, responsabile di circa il 40 % della capacità – avevano già messo a repentaglio la continuità della fornitura. Le sanzioni imposte dagli Stati Uniti, dall’Unione Europea e dal Regno Unito nel 2025 hanno ulteriormente isolato Surgutneftegaz e la sua controllata, ma la raffineria rimane un punto nevralgico per la sicurezza energetica del nord-ovest.

Capacità di raffinazione e importanza strategica

Con una produzione annua di circa 20 milioni di tonnellate, la Kirishinefteorgsintez è l’unica raffineria di tale dimensione nella parte nord-occidentale del Paese. La sua posizione vicino a importanti vie di trasporto marittimo e ferroviario la rende una delle principali fonti di carburante per le forze armate russe operanti nella zona. Il recente incendio ha, quindi, avuto ripercussioni immediate non solo sul mercato interno ma anche sulla logistica militare.

Risposta militare e quadro più ampio dei droni

Il Ministero della Difesa russo ha comunicato di aver neutralizzato 430 droni sul territorio nazionale e nella Crimea annessa tra la notte di domenica e la mattina di lunedì, includendo i 81 abbattuti nella regione di Leningrad. Oltre all’intercettazione, le forze hanno effettuato strike contro tre sottostazioni elettriche in Ucraina e hanno afferrato una nave cargo ritenuta veicolo di armi per le forze ucraine.

Le analisi OSINT provengono da fonti come ASTRA ed Exilenova+, che hanno diffuso video dei grandi falò che hanno avvolto la raffineria. Il satellite FIRMS della NASA ha registrato più di cinquanta hotspot termici sul sito, confermando l’estensione dell’incendio. L’attacco del 9 novembre si inserisce in una serie di incursioni aeree che hanno colpito anche la raffineria di Saratov e lo stabilimento Proton-Electrotex di Oryol nello stesso periodo.

Il bilancio complessivo, quindi, evidenzia una strategia ucraina orientata a indebolire le infrastrutture petrolifere russi, mentre Mosca risponde con una difesa aerea intensificata e con richieste di supporto internazionale per contrastare l’uso crescente di UAV da parte di Kiev. La morte della cittadina di Vsevolozhsk sottolinea la dimensione umana di un conflitto sempre più tecnologico.