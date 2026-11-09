Alla guida di un nuovo gruppo centrista per le elezioni politiche del 2027, Matteo Renzi ci vedrebbe bene l’attuale sindaco di Genova Silvia Salis, come dichiarato da lui stesso in un colloquio col Corriere della Sera. La Salis, però frena.

Renzi e il ruolo di Silvia Salis in vista delle elezioni politiche del 2027

Il prossimo anno ci saranno le tanto attese elezioni politiche. Matteo Renzi, di Italia Viva, e Dario Franceschini, del PD, starebbero lavorando a una strategia al fine di blindare le primarie del Campo largo, con l’obiettivo di ridurle a una sfida a due fra Giuseppe Conte ed Elly Schlein. Ma non sarebbe finita qui, perché ci sarebbe anche un’altra strategia, ovvero quella che riguarda un ipotetico blocco centrista da presentare alle elezioni che, secondo il piano renziano, potrebbe essere guidato da Silvia Salis.

Lo stesso Renzi avrebbe fatto sapere ai giornalisti, come riporta il Corriere della Sera che “io e Dario Franceschini stiamo lavorando a una soluzione. Primarie secche, a un turno, con due soli candidati. Conte e Schlein. Se il nostro piano va in porto, mi viene da pensare che tutti i centristi voteranno poi per Elly… A naso, è in effetti probabile che Onorato possa andare su Conte”.

Se questo piano dovesse andare in porto, ci sarebbe anche un secondo tempo: “Io penso che Silvia Salis, restando com’è logico a fare il sindaco di Genova, accetterà di guidare il nostro gruppone alle elezioni”. Renzi ritiene che questo raggruppamento potrebbe raggiungere una percentuale compresa tra l’8 e il 9 per cento. L’ex presidente del Consiglio, inoltre, penserebbe che la Salis, conservando la carica di sindaca di Genova, non potrebbe quindi essere eletta in Parlamento senza lasciare il Comune, ma un’eventuale vittoria del centrosinistra potrebbe aprirle direttamente le porte del governo.

Silvia Salis gela Matteo Renzi: “Continuano a parlare di me e non con me”

Silvia Salis, a margine dell’assemblea nazionale di Volt Italia: “continuano a parlare di me più che con me. Sinceramente credo che tutto questo discutere non faccia bene al campo progressista e non fa bene neanche alla città, che è la mia preoccupazione primaria e il mio impegno primario“. Poi una ‘bacchettata’ a Renzi: “Queste continue fughe in avanti mi costringono poi a ribadire quello che ho sempre detto. E’ un esercizio che ha un po’ stancato e credo che non sia quello di cui ha bisogno il campo progressista, non sia quello di cui ha bisogno il paese in questo momento, che invece sta cercando una coalizione che presenti un programma”.