Il Papa in Argentina: "L'economia sia al servizio della persona"

Il Papa in Argentina: "L'economia sia al servizio della persona"

Buenos Aires, 9 nov. (askanews) – Alla Casa Rosada, sede centrale del potere esecutivo della Repubblica Argentina e monumento nazionale, nella storica Plaza de Mayo a Buenos Aires, Papa Leone XIV viene ricevuto da Javier Milei, che già lo aveva accolto all’aeroporto “Jorge Newbery”.Papa Leone XIV ha pronunciato una dura critica alle severe misure di austerità del presidente Milei, insistendo sul fatto che la crescita deve avvantaggiare tutti, in un discorso accolto da un fragoroso applauso.

“L’economia deve essere al servizio del popolo, piuttosto che il popolo al servizio dell’economia”, ha affermato poco dopo essere atterrato in Argentina, seconda tappa del suo viaggio in America Latina. Il Pontefice ha anche stigmatizzato la corruzione che mina la fiducia dei cittadini nelle loro istituzioni.