Francia, migliaia alle nuove manifestazioni contro il caro-vita

Roma, 7 nov. (askanews) – Cortei e manifestazioni a Parigi, Marsiglia, Lille e in altre città della Francia nel quarto sabato di mobilitazione sociale indetta da organizzazioni sindacali e giovanili, oltre che dai gilet gialli, contro il carovita.Ingente lo schieramento di polizia, nelle immagini i controlli a Parigi a Place de la Concorde.Tanti anche gli studenti scesi in piazza, la loro protesta si intreccia con quella per gli aumenti dei prezzi e dei carburanti e le richieste di adeguamento dei salari; i ragazzi da settimane manifestano per ottenere condizioni migliori per studiare e criticano il modo di accesso all’università.

Continua sull'app Le notizie della tua città, in tempo reale. Apri nell'app