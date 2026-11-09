Israele, Herzog incarica Eisenkot di formare un nuovo governo

Gerusalemme, 9 nov. (askanews) – Il presidente israeliano Isaac Herzog ha incaricato Gadi Eisenkot, leader del partito dell’opposizione Yashar, di formare un governo dopo aver ottenuto il sostegno di 67 parlamentari nel corso delle consultazioni tenute da Herzog con i rappresentanti dei partiti eletti nella nuova Knesset. Eisenkot hà 28 giorni per dare vita a una coalizione di governo e presentarla.

Se necessario, potrà chiedere al presidente una proroga di 14 giorni.Il leader di Yashar ha dichiarato: “In virtù del mandato che mi è stato conferito mi impegno a guidare la formazione di un governo d’emergenza nazionale”, sottolineando che l’incarico “richiederà mosse politiche creative e non convenzionali” e dicendosi pronto ad accogliere chiunque “sia pronto a un passo coraggioso per il bene di Israele” ha detto.Nel discorso tenuto al fianco del presidente Herzog, nella residenza presidenziale a Gerusalemme, Eisenkhot ha ribadito che “Israele non può sprecare tempo o ripetere infinite tornate elettorali”, mentre si trova a vivere “un momento di emergenza complessa” con “fronti di guerra aperti” e “nel mezzo di una crisi diplomatica devastante”, tale che “persino alcuni dei nostri amici più stretti e alleati strategici – ha affermato -sostengono che le loro relazioni con noi devono essere riviste”.”La mia porta è aperta e la mia mano è tesa, con tutto il cuore e con sincera disponibilità, verso chiunque comprenda la gravità di questo momento e sia pronto a compiere un passo coraggioso per il bene dello Stato di Israele”, ha dichiarato ancora Eisenkhot.

Poi, rivolgendosi allo schieramento del premier Benjman Netanyahu, ha aggiunto:”Per me, l’unità non è una merce di scambio politico né un artificio vuoto, ma un valore supremo che esprime una vera e sincera collaborazione. Se i membri del Likud e di Sionismo Religioso credono davvero che questo sia il momento dell’unità, come hanno dichiarato davanti al presidente, non riesco a immaginare alcun motivo per cui non dovrebbero sostenere un governo sotto la mia guida”.

Ora si apre la partita delle alleanze.