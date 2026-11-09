Questa settimana l’attenzione dell’Europa si concentra nuovamente sull’Ucraina, al centro di una serie di incontri diplomatici che potrebbero ridefinire l’intero assetto geopolitico del continente. I tre protagonisti principali – Stati Uniti, governo di Kyiv e Moscò – si sono riuniti ad Abu Dhabi per avviare quello che viene definito il “nuovo round” di trattative, un’occasione rara in cui le parti contrapposte cercano una via d’uscita dal conflitto che dura da anni.

Le aspettative sono altissime, soprattutto dopo che l’ex presidente statunitense Donald Trump ha annunciato la volontà di siglare un “big, beautiful deal” che, secondo le sue parole, “might involve all of Europe”. Tale promessa ha subito innescato una serie di speculazioni tra gli osservatori internazionali e ha lasciato molti capitali europei sul filo del rasoio, in attesa di capire quali concessioni potrebbero emergere dalle tavole rotonde di Abu Dhabi.

Trattative trilaterali USA-Ucraina-Russia ad Abu Dhabi

Il vertice trilaterale si è svolto in un clima di cauta speranza, con i rappresentanti di Washington, Kyiv e Mosca impegnati a definire i punti chiave di un possibile accordo di pace. Da una parte, gli Stati Uniti hanno puntato su garanzie di sicurezza per l’Ucraina; dall’altra, la Russia ha richiesto il ritiro delle forze straniere dal suo “spazio di influenza”.

Il risultato di queste discussioni potrebbe incidere direttamente sulla stabilità dell’intero continente europeo, dato che ogni passo indietro o avanti avrà ripercussioni su NATO, UE e sulle relazioni transatlantiche.

Obiettivi dichiarati e scenari possibili

Tra i temi più dibattuti vi è la questione dei territori occupati e delle sanzioni economiche. Washington ha sottolineato la necessità di mantenere una pressione economica su Mosca, mentre Kiev ha richiesto il riconoscimento della sua sovranità sulle regioni contese. La Russia, dal canto suo, ha avanzato una proposta di congelamento dei combattimenti in cambio di una riduzione delle sanzioni. Se le parti riusciranno a trovare un compromesso, il deal potrebbe rappresentare una svolta storica; in caso contrario, il rischio di un ulteriore deterioramento delle relazioni è concreto.

Marine Le Pen contro il Servizio europeo per l’azione esterna

Nel frattempo, la leader del partito di destra francese, Marine Le Pen, si sta preparando a una sfida istituzionale di portata europea. Se dovesse vincere le elezioni presidenziali previste per il prossimo anno, Le Pen ha dichiarato intenzione di ridurre drasticamente, se non di smantellare, il European External Action Service (EEAS), l’organo diplomatico dell’Unione europea. Questa proposta mette direttamente in discussione il ruolo di Kaja Kallas, capo della politica estera dell’UE, che ha sempre difeso la centralità del servizio per la coesione esterna del blocco.

Una ristrutturazione o un addio al EEAS significherebbe per Bruxelles una perdita di capacità di mediazione su scala globale, indebolendo la sua influenza nei processi di pace – proprio come quelli in corso ad Abu Dhabi – e nei confronti di grandi attori come la Russia e la Cina. Le pressioni interne al Parlamento europeo e le reazioni dei partner transatlantici saranno determinanti per capire se la visione di Le Pen potrà tradursi in realtà.

Primo incontro europeo sull’intelligenza artificiale e ostacoli burocratici

Parallelamente alle tensioni politiche, i leader europei si stanno preparando per il loro primo incontro congiunto dedicato all’intelligenza artificiale (IA). L’obiettivo è definire un quadro normativo comune che possa sostenere l’innovazione senza sacrificare i diritti fondamentali dei cittadini. Tuttavia, le procedure amministrative interne all’UE hanno già iniziato a mostrare segni di lentezza, creando il rischio che le discussioni vengano posticipate nuovamente.

Gli esperti avvertono che ulteriori ritardi potrebbero trasformare l’iniziativa in una mera dichiarazione di intenti, anziché in un vero e proprio motore di sviluppo tecnologico. Se l’UE non riesce a superare gli ostacoli burocratici, rischia di perdere terreno rispetto a Stati Uniti e Cina, già ben avviati su percorsi di regolamentazione più rapidi. Il risultato di questo primo summit sull’IA sarà quindi un indicatore chiave della capacità dell’Unione di operare in modo coeso di fronte a sfide sia geopolitiche sia tecnologiche.