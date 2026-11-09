La frase choc del sindaco di Trieste Roberto Dipiazza, «se lanciano bombe carta nella mia città, allora io gli sparo in testa», scatena una bufera politica. Il primo cittadino non arretra e conferma le proprie dichiarazioni, mentre Pd, Avs, M5S e Azione chiedono chiarimenti e, in alcuni casi, le dimissioni. Al centro della polemica gli scontri tra manifestanti e polizia dopo la morte di due giovani nel Porto Vecchio.

Dall’incendio nel Porto Vecchio agli scontri: opposizioni all’attacco del sindaco

Per ricostruire quanto accaduto bisogna tornare alla notte dell’1 novembre, quando un incendio è divampato all’interno di un vecchio magazzino abbandonato del Porto Vecchio, utilizzato come riparo di fortuna da alcuni migranti in condizioni igienico-sanitarie difficili. Le fiamme e il fumo hanno provocato la morte di due giovani, un ragazzo di origine magrebina e una ragazza friulana.

La protesta è arrivata venerdì in piazza della Libertà, dove si sono ritrovate circa 200 persone, alcune provenienti anche da Veneto e Lombardia. La manifestazione è degenerata quando un gruppo di partecipanti ha cercato di entrare nei locali inutilizzati dell’ex mercato, con l’obiettivo di trasformarli in una struttura di accoglienza a bassa soglia.

Ne sono seguiti momenti di forte tensione, con interventi delle forze dell’ordine, cariche e manganellate, mentre alcuni manifestanti hanno lanciato pietre, estintori e una bomba carta. Quest’ultima ha raggiunto alla testa il vicario della questura Leonardo Boido, esplodendo soltanto dopo essere finita a terra. Il funzionario è stato sottoposto ad accertamenti ospedalieri. Il bilancio degli scontri è stato di cinque agenti e due manifestanti contusi.

Dopo il rafforzamento dei controlli in piazza, le polemiche si sono concentrate sulle parole di Dipiazza. Debora Serracchiani (Pd) ha definito «gravissimo che un’istituzione evochi l’esecuzione sommaria», mentre Alessandro Zan ha ricordato che «chi indossa la fascia tricolore non può trasformarsi in un giustiziere». Dure critiche anche da Annalisa Corrado, che ha parlato di una «minaccia di morte», e da Sandro Ruotolo: «Non siamo in un western, siamo in una Repubblica democratica, fondata sulla costituzione». Il vicepresidente M5S Stefano Patuanelli ha definito la vicenda di «gravità inaudita», mentre Carlo Calenda e Peppe De Cristofaro hanno chiesto al sindaco di ritirare le dichiarazioni o dimettersi, denunciando rispettivamente la gravità delle parole e il loro «linguaggio squadrista». Critiche sono arrivate anche da Riccardo Magi e Osvaldo Napoli. Nel centrodestra, invece, Laura Palutan, della Lista Dipiazza, ha difeso il primo cittadino parlando di «due pesi e due misure».

Dipiazza non arretra dopo la frase choc: «Se lanciano bombe carta nella mia città, allora io gli sparo in testa»

Le tensioni esplose a Trieste dopo i violenti scontri tra manifestanti e forze dell’ordine si sono trasformate in un caso politico nazionale. Al centro delle polemiche c’è il sindaco Roberto Dipiazza, esponente di Forza Italia, finito nel mirino delle opposizioni per le dichiarazioni rilasciate dopo gli episodi di venerdì scorso in piazza della Libertà. Commentando le violenze, come riportato dal Corriere, il primo cittadino avrebbe pronunciato una frase destinata a suscitare forti reazioni: «La Costituzione prevede il diritto a manifestare, ma le manifestazioni devono essere pacifiche, se questi continuano a usare la violenza allora ci comporteremo di conseguenza: non possono pensare di occupare casa mia e se lanciano bombe carta nella mia città, allora io gli sparo in testa».

Parole che Dipiazza pare non abbia successivamente ritirato, nonostante le numerose richieste di chiarimento e le critiche arrivate da diversi esponenti politici. Interpellato nuovamente sulla vicenda, il sindaco ha ribadito la propria posizione, sostenendo che quanto accaduto avrebbe potuto avere conseguenze ancora più gravi. Riferendosi al vicario della questura Leonardo Boido, rimasto ferito durante gli scontri, ha dichiarato: «Se Boido perdeva un occhio, la sinistra oggi che diceva?». E ancora, parlando dei manifestanti: «Vedere “questi” che girano per la mia città con flex e bombe carta è impressionante, stiamo esagerando». Alla domanda sulla possibilità di riformulare la frase pronunciata, Dipiazza ha risposto negativamente: «No, lo dico da uno che non ha mai avuto né denunce né condanne: il diritto a manifestare è in Costituzione, ma se continuano a usare violenza a un certo punto ci comporteremo di conseguenza».