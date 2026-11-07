Il presidente Donald Trump ha recentemente avanzato una proposta inedita: chiedere a Dana White, presidente della UFC, di assumere il ruolo di portavoce della Casa Bianca. In una dichiarazione pubblica, Trump ha invitato il dirigente sportivo a portare con sé un gruppo di collaboratori internazionali, specificando il desiderio di includere figure celebri del mondo delle arti marziali miste.

L’offerta, espressa in termini di “difesa contro la sinistra folle”, ha subito acceso l’interesse sia dei media politici sia di quello sportivo, ponendo al centro della discussione la strana alleanza tra potere istituzionale e celebrità del combattimento.

Un legame nato nel 2000 tra Trump e White

La collaborazione tra Donald Trump e Dana White risale a più di due decenni fa, quando l’allora magnate immobiliare organizzò i primi eventi dell’UFC nelle sue lussuose residenze.

All’epoca, Trump, appassionato di sport estremi, offrì al giovane promotore un palcoscenico esclusivo, consentendo combattimenti di alto livello in ambienti privati e contribuendo così alla crescita della disciplina negli Stati Uniti. Questo scambio di favori ha consolidato un rapporto di amicizia e mutuo vantaggio, mantenuto nel tempo attraverso frequenti incontri e sostegno reciproco, creando una base solida su cui poggia l’attuale proposta di incarico istituzionale.

La proposta di Trump per la Casa Bianca

Durante un’intervista televisiva, Trump ha dichiarato apertamente “Dana, ti prego, accetta l’incarico”, sottolineando l’urgenza di dotare l’amministrazione di un portavoce capace di parlare con forza e credibilità. L’annuncio ha evidenziato la volontà di includere, insieme a White, “collaboratori non provenienti dal nostro Paese”, indicando specificamente alcuni campioni dell’UFC. Trump ha giustificato la scelta affermando che tali personalità sono in grado di “difenderci dalla sinistra folle”, suggerendo un legame tra la capacità di persuasione sportiva e l’efficacia della comunicazione politica.

I campioni dell’UFC proposti come collaboratori

Tra i nomi citati da Trump figurano Islam Makhachev, Khabib Nurmagomedov, Justin Gaethje, Daniel Cormier, Amanda Nunes e Kayla Harrison. Tutti questi atleti hanno conquistato fama mondiale grazie a successi sportivi e carisma mediatico. Islam Makhachev è riconosciuto per la sua disciplina samurarizzata, mentre Khabib Nurmagomedov è stato una leggenda invincibile nel peso leggero. Justin Gaethje è noto per il suo stile aggressivo, Daniel Cormier per le sue quattro divisioni di titolo, Amanda Nunes per essere la più dominante combattente femminile, e Kayla Harrison per i suoi successi olimpici nel judo. L’inclusione di queste figure suggerisce un approccio che unisce l’autorità sportiva a una comunicazione più energica e diretta.

Motivazioni politiche dietro la scelta

Il discorso di Trump ha evidenziato la percepita necessità di “difendersi dalla sinistra folle”, una espressione ricorrente nelle sue recenti dichiarazioni contro le forze progressive. L’idea è che le star dell’UFC, abituate a gestire pressioni intense nei confronti del pubblico globale, possano trasmettere un messaggio di forza e determinazione, contrastando narrazioni politiche avverse. Inoltre, la presenza di personalità non statunitensi potrebbe ampliare il raggio d’azione comunicativo, offrendo una prospettiva più internazionale e talvolta più favorevole alle politiche conservatrici sostenute da Trump. Questo mix di sport, spettacolo e politica rappresenta una strategia di soft power contro i critici.

Reazioni e possibili implicazioni

L’annuncio ha generato reazioni contrastanti: da un lato, alcuni osservatori lo considerano un gesto di opportunismo, mentre altri ipotizzano che l’ingresso di Dana White e dei suoi collaboratori possa introdurre una retorica più aggressiva nella comunicazione istituzionale. Gli esperti di comunicazione politica avvertono che la mancanza di esperienza diplomatica potrebbe creare conflitti con i tradizionali canali di stampa. Allo stesso tempo, l’interesse del pubblico sportivo verso la Casa Bianca potrebbe aumentare la visibilità dell’amministrazione, ma al prezzo di una potenziale polarizzazione. Saranno i prossimi mesi a far luce sulla reale fattibilità di questo curioso connubio tra sport e politica.