Il White House ha annunciato la nomina di Stephen Miller a capo dello staff presidenziale, sostituendo la poco visibile Susie Wiles. A 41 anni, l’ex consigliere di Donald Trump arriva al centro della scena politica con un curriculum marcato da una fedeltà incrollabile al movimento MAGA e da una propensione a sfruttare i decreti esecutivi per aggirare le resistenze del Congresso.

La sua presenza al vertice della West Wing segna una svolta verso una gestione più aggressiva delle politiche migratorie e commerciali, in linea con la retorica di “salvare la civiltà occidentale”.

Da giovane cresciuto a Santa Monica, Miller si è distinto all’università di Duke, dove ha diretto il giornale conservatore del campus. Dopo la laurea, ha lavorato a stretto contatto con Trump, contribuendo alla formulazione di una agenda basata sul forte controllo dei confini e su tariffe doganali protezionistiche.

Il suo passaggio dal ruolo di consigliere dietro le quinte a quello di coordinatore dello staff è stato accentuato da una preferenza per la visibilità mediatica, dimostrando di non temere il contraddittorio pubblico.

Il percorso di Stephen Miller: da Santa Monica alla West Wing

La formazione accademica di Miller a Duke ha rappresentato il primo banco di prova per le sue idee conservatrici: ha rivitalizzato una tradizione di pubblicismo anti-immigrazione che più tardi sarebbe diventata il fulcro della sua attività a Washington.

Durante la prima amministrazione Trump, ha promosso l’uso di leggi risalenti al XIX secolo e di norme belliche del XIX secolo per giustificare azioni di tipo anti-migrazioni, trasformandole in strumenti legali per blitz di deportazione e restrizioni commerciali. La sua esperienza si è consolidata nella capacità di leggere la legge come una serie di leve da azionare rapidamente, senza richiedere l’approvazione del Congresso.

Strategia dei decreti esecutivi

Per Miller, i decreti esecutivi non sono semplici atti amministrativi ma veri e propri instrumenti di potere capaci di rimodellare l’intero assetto normativo. Questa visione lo ha spinto a rispolverare disposizioni obsolete per dare legittimità a misure come l’imposizione di tariffe verso la Cina e l’espansione delle attività dell’ ICE. La sua logica è chiara: se il Parlamento oppone ostacoli, il Presidente può agire unilateralmente, usando la storia legislativa come scudo contro le critiche. Tale approccio ha alimentato il dibattito sulla separazione dei poteri e ha posto la questione della trasparenza governativa al centro dell’agenda politica.

La lotta per i confini: ICE e operazioni di deportazione

Una delle aree in cui Miller ha lasciato il segno più evidente è la gestione dell’ Immigration and Customs Enforcement (ICE). Ha ordinato operazioni di massa a Los Angeles, mobilitando migliaia di agenti per arresti su larga scala, e ha sostenuto interventi controversi a Minneapolis, dove la pressione delle organizzazioni per i diritti civili è stata particolarmente alta. Per il nuovo capo staff, la difesa dei confini è una sfida esistenziale che richiede azioni rapide e decisive, anche se ciò significa infrangere le norme tradizionali di due diligence legale. La retorica di “salvare la civiltà occidentale” diventa così il leitmotiv di ogni sua proposta.

Le tensioni interne: il caso Elon Musk e Katie Miller

Nonostante la sua ferma alleanza con Trump, Miller ha vissuto una breve crisi di immagine quando la moglie, Katie Miller, è stata invitata a collaborare con il DOGE, la compagnia guidata da Elon Musk, all’epoca ancora partner di diversi progetti della casa bianca. La vicinanza di Katie al mondo di Musk ha alimentato voci su possibili conflitti di interesse, soprattutto quando Musk ha interrotto i rapporti con l’Amministrazione. Miller ha gestito la situazione senza perdere il ruolo, ma l’incidente rimane un esempio di come le relazioni personali possano influenzare la percezione pubblica di un consigliere di alto profilo.

Il ruolo nella nuova amministrazione e la retorica della “civiltà occidentale”

Nel suo nuovo incarico, Miller ha già avanzato proposte di sospensione dell’habeas corpus per accelerare le espulsioni dei clandestini, un passo che ha suscitato dure critiche da parte delle organizzazioni per i diritti umani. La sua fedeltà a Trump è rimasta imperturbabile, anche durante gli eventi più turbolenti del primo mandato, inclusi gli scontri del 6 gennaio 2021. Con la nomina a capo staff, Miller si pone come il custode ideologico dell’agenda trumpista, pronto a consolidare una linea politica basata su sicurezza, sovranità e un forte utilizzo dei poteri esecutivi.