Stephen Miller nuovo capo staff della Casa Bianca, Trump 'fa fuori' Susie Wiles

(Adnkronos) - Donald Trump cambia la 'formazione' della Casa Bianca dopo le disastrose elezioni di midterm 2026 e Stephen Miller diventa il nuovo capo dello staff. "Sono lieto di annunciare che Stephen Miller, attuale vice capo dello staff dell'Amministrazione Trump e uno dei miei consiglieri più...

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Donald Trump cambia la ‘formazione’ della Casa Bianca dopo le disastrose elezioni di midterm 2026 e Stephen Miller diventa il nuovo capo dello staff. “Sono lieto di annunciare che Stephen Miller, attuale vice capo dello staff dell’Amministrazione Trump e uno dei miei consiglieri più fidati, assumerà la carica di capo dello staff a partire da lunedì 9 novembre 2026”, ha annunciato con un post su Truth il presidente Usa aggiungendo che Susie Wiles “ha fatto un lavoro eccellente”.

“Voglio ringraziarla per il servizio prestato in qualità di capo dello staff – si legge ancora nel messaggio – Ha fatto un ottimo lavoro!”.

”Anche se il mio ruolo cambierà, il mio impegno nei confronti del presidente e della missione rimarrà immutato”, ha scritto dal canto suo Susie Wiles su ‘X’. ”Oggi è il mio ultimo giorno come Capo di Gabinetto della Casa Bianca.

Servire il presidente Trump alla Casa Bianca è stato l’onore di una vita. Sono orgogliosa di aver fatto parte di ciò che abbiamo realizzato insieme, dalla messa in sicurezza dei nostri confini e alla riduzione delle tasse al rafforzamento della nostra economia e al mettere l’America al primo posto. Più di ogni altra cosa, sono grato alle persone straordinarie con cui ho avuto il privilegio di lavorare”, ha scritto Wiles su ‘X’.

Secondo il New York Times Trump sarebbe furioso con Wiles per la sconfitta dei Repubblicani alle elezioni di Midterm.

Il quotidiano la nomina di Miller indica la volontà del tycoon di rafforzare la sua agenda nei due anni che lo separano dalle presidenziali del 2028. Secondo fonti del Nyt, Miller per ottenere l’incarico ha posto una condizione al presidente Trump, ovvero che dovesse porre fine alla guerra con l’Iran.

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