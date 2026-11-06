Elezioni di Midterm negli Usa che hanno visto i repubblicani perdere sonoramente e inaspettatamente, ciò ha spinto il presidente Donald Trump ad esporre il proprio pensiero rispetto al risultato elettorale.

Donald Trump è uscito sconfitto dalle elezioni di Midterm i cui risultati sono arrivati nel mattino di mercoledì 4 novembre in Italia ed hanno visto un dominio dei Democratici sia per quanto riguarda le posizioni di camera e senato, mettendo di fatto in difficoltà la politica di Donald Trump che comunque resterà nel proprio ruolo sino alla fine del suo secondo mandato, datata per inizio 2029.

Il piano di Donald Trump post elezioni di Midterm

Donald Trump tuttavia non sembra aver dato molto peso alla sconfitta avvenuta nelle elezioni di midterm, difatti starebbe pensando a come continuare ad attuare la propria politica, quella che ha spinto la maggior parte degli elettori a votare per i Dem.

Tra le scelte ha pesato la guerra contro l’Iran ed il costo della benzina salito alle stelle, oltre ad un carovita che la maggior parte dei cittadini ha vissuto e sta vivendo sulla propria pelle.

Proprio rispetto alla guerra contro l’Iran, Trump avrebbe ora tre possibili fronti aperti: lanciare nuovi attacchi, strangolare l’economia del paese avversario o raggiungere un accordo che possa soddisfare entrambi, ponendo di fatto fine al conflitto.

In merito al possibile accordo se questo dovesse essere annuciato, si parla di massimo due giorni, il primo vedrebbe revocato il blocco navale da parte degli Stati Uniti e lo sblocco di parte dei fondi iraniani bloccati, durante il secondo giorno verrebbe invece riaperto lo Stretto di Hormuz, chiuso da marzo.

Il commento di Donald Trump rispetto alla sconfitta repubblicana alle elezioni di Midterm

Donald Trump ha commentato la sconfitta avvenuta per danno dei Dem alle elezioni di Midterm e lo ha fatto nel suo consueto stile.

“I risultati delle elezioni di metà corso non sono stati quelli che ci aspettavamo, sarò sincero con te“, questo il Trump-pensiero postato sul sito RapidResponse 47, quello legato alla sua campagna elettorale. Subito dopo ha continuato dichiarando di non darsi per vinto e di fare il massimo possibile per rendere nuovamente grande l’America“.

Ha fatto sicuramente parlare il cappello rosso con la scritta “Veto” che ha mostrato ai giornalisti dopo aver firmato l’ordine di designare lo studio ovale, infatti questo termine era stato citato dallo stesso Trump come nuovo ruolo auto-imposto in caso di sconfitta alle elezioni, con l’obiettivo di rallentare il lavoro del Congresso. Messaggio immediatamente ritrattato a seguito della debacle elettorale.