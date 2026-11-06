Lombardi (PoliTo): “L’Università è centrale nella transizione ecologica”

Lombardi (PoliTo): “L’Università è centrale nella transizione ecologica”

“L’Università è centrale nella transizione ecologica, certamente per la parte dell’educazione, che richiede anche la formazione continua, coinvolgendo quindi studenti di tutte le età, ma anche per lo sviluppo dei territori”. Così Patrizia Lombardi, docente Politecnico di Torino e fondatr...

“L’Università è centrale nella transizione ecologica, certamente per la parte dell’educazione, che richiede anche la formazione continua, coinvolgendo quindi studenti di tutte le età, ma anche per lo sviluppo dei territori”. Così Patrizia Lombardi, docente Politecnico di Torino e fondatrice Rete delle università per lo sviluppo sostenibile, ai microfoni dell’Adnkronos in diretta da Ecomondo, la manifestazione sulla green, blue e circular economy, alla Fiera di Rimini fino al 6 novembre.

https://www.youtube.com/watch?v=YKBFC9moFyk