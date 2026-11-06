Alberto Ravagnani, dall'altare a Ballando con le Stelle

Un'intervista in tv si è improvvisamente trasformata in un caso mediatico di primissimo piano. Il palcoscenico è quello di ‘BellaMa'’, il salotto pomeridiano di Rai2 condotto da Pierluigi Diaco. L'ospite? Un volto che sta facendo molto discutere: Alberto Ravagnani, l'ex sacerdote "influencer" ...

Un’intervista in tv si è improvvisamente trasformata in un caso mediatico di primissimo piano. Il palcoscenico è quello di ‘BellaMa’’, il salotto pomeridiano di Rai2 condotto da Pierluigi Diaco. L’ospite? Un volto che sta facendo molto discutere: Alberto Ravagnani, l’ex sacerdote “influencer” attuale concorrente di Ballando con le Stelle. Ma come è arrivato fin qui un ex prete che oggi balla in prima serata?

Estratti audio: Perché HO LASCIATO il SACERDOZIO – Alberto Ravagnani – 8 feb 2026

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